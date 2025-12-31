ÍèÇ¯60ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â·«²¼¤²¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¡ÖÇ¤°Õ²ÃÆþ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤¬60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÇ¤°Õ²ÃÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï²áµî¤Ë¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤ÏËþ³Û¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØÇ¤°Õ²ÃÆþ¡Ù¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤¬ºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·«²¼¤²¼õµë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ØÇ¤°Õ²ÃÆþ¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡© ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ¿Ì¾´õË¾¡Ë
¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¤°Õ²ÃÆþ¼êÂ³¤¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼Ìò¾ì¤Þ¤¿¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢Ç¯¶â¼êÄ¢¡Ê¤Þ¤¿¤Ï´ðÁÃÇ¯¶âÈÖ¹æÄÌÃÎ½ñ¤Ê¤É¡Ë¡¢ÍÂ¶âÄÌÄ¢¡¢°õ´Õ¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¤ò»ý»²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·«²¼¤²¼õµë¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸·î¤Î2¡¢3¥«·îÁ°¤Ë¡¢Ç¯¶âÀÁµá½ñ¤Î½ñÎà°ì¼°¤¬Í¹Á÷¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·«²¼¤²¼õµë¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Þ¤¿¤Ï³¹³Ñ¤ÎÇ¯¶âÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë
¶ä¹Ô°÷¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«±Ä¶È¤Ë¡£ÈÕº§¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Æü¡¹°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯¶âÁêÃÌ¤Ë¤â¿ï»þ±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë)
º£²ó¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤¬60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÇ¤°Õ²ÃÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§ÍèÇ¯60ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£É×¤ÏºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¡¢Ç¯¶â¤Ï·«²¼¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÇ¤°Õ²ÃÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö»ä¤ÏÍèÇ¯60ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£É×¤ÏºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÀ®¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤â¾ã³²Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¡¢65ºÐ¤«¤é¼õµë¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤Ë·«¤ê²¼¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
A¡§É×¤¬ºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¡¢Ç¯¶â¼õµë³«»Ï¤ò66ºÐ°Ê¹ß¤Ë·«²¼¤²¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¤°Õ²ÃÆþ¤Ë¤Ïº¹¤·»Ù¤¨¤¢¤ê¤Þ¤»¤óÉ×¤¬ºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¤°Õ²ÃÆþ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ç¤°Õ²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ëÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤¬Ëþ³Û¤â¤é¤¨¤ëÇ¼ÉÕ·î¿ô¤Î480¥«·î¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¤°Õ²ÃÆþ¼êÂ³¤¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼Ìò¾ì¤Þ¤¿¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢Ç¯¶â¼êÄ¢¡Ê¤Þ¤¿¤Ï´ðÁÃÇ¯¶âÈÖ¹æÄÌÃÎ½ñ¤Ê¤É¡Ë¡¢ÍÂ¶âÄÌÄ¢¡¢°õ´Õ¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¤ò»ý»²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·«²¼¤²¼õµë¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸·î¤Î2¡¢3¥«·îÁ°¤Ë¡¢Ç¯¶âÀÁµá½ñ¤Î½ñÎà°ì¼°¤¬Í¹Á÷¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·«²¼¤²¼õµë¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Þ¤¿¤Ï³¹³Ñ¤ÎÇ¯¶âÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë
¶ä¹Ô°÷¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«±Ä¶È¤Ë¡£ÈÕº§¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Æü¡¹°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯¶âÁêÃÌ¤Ë¤â¿ï»þ±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë)