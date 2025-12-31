2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤È¤áºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡¢22Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡ÖÎø°¦¤äÁÏÂ¤¡¢»Ò¤É¤â¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î¸åÈ¾¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¤«¤¤¡¢¼þ°Ï¤Î¥Î¥¤¥º¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢20Æü¤Î¿··î¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼«Í³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤ª¤È¤áºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼é¸îÀ±¤Î»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬¡Ö½ç¹Ô¡×¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿12·î¡£¡Ö¥¸¥§¥é¥·¡¼¡×¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢ÂÀÍÛ¤ä¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤ËÂ³¤¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡Öµï¾ì½ê¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ÈíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¼«Í³¤òµá¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£12Æü¤Ë¿åÀ±¤â¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤ë¤Û¤É¡¢ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤¬Çº¤ß¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤â¡ÖÎø°¦¤äÁÏÂ¤¡¢»Ò¤É¤â¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤È¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£3Æü¤ÎËþ·î¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤¨¤½¤¦¡£17Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡¢20Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢21Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¡¢23Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¤äÆü¾ïÀ¸³è¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Å»ö¤Ç¤â³èÌö¤Î°Å¼¨¡£
