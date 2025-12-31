2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤·¤·ºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢22Æü¤ÎÅß»ê¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¤â¸÷¤¬º¹¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î´Ö¡¢20Æü¤Î¿··î¤Ï¡ÖÎø°¦¤äÁÏÂ¤¡¢»Ò¤É¤â¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òµá¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤âÁýÂç¡£¤·¤·ºÂ¤ÏËÜÍè¡¢Í·¤Ó¤ÎÀ±ºÂ¡£¿ÍÀ¸¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤·¤·ºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼é¸îÀ±¤ÎÂÀÍÛ¡¢¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤ËÂ³¤¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬¡ÖÎø°¦¤äÁÏÂ¤¡¢»Ò¤É¤â¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿12·îÁ°È¾¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß»êÁ°¤Î¤·¤·ºÂ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ÎÄã²¼¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ë¡£15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¤äÆü¾ïÀ¸³è¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼êÅÁ¤¤¡¢»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤ÎËèÆü¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤â¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¤äÆü¾ïÀ¸³è¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£»Å»ö¤Î¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¡¢3Æü¤ÎËþ·î¤Ë¤ÏË¤«¤µ¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¡£17Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡¢20Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢21Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¡¢23Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤âÂÐÏÃ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡£
