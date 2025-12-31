2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤«¤ËºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡¢22Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÌ³¤äÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ä»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î´Ö¡¢20Æü¤Î¿··î¤Ï¡¢¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¤äÆü¾ïÀ¸³è¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥¤¥º¤ÎÂ¿¤¤Æü¡¹¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤Õ¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢²æ¤ËÊÖ¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡£
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¤«¤ËºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë³ÈÂç¤ò»Ê¤ëÌÚÀ±¤¬¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¾å¤ò¡ÖµÕ¹Ô¡×Ãæ¡£ÂÀÍÛ¡¢¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤ËÂ³¤¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¤äÆü¾ïÀ¸³è¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍÑ»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢»þ¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤¦¤Á¤Ë12·îÁ°È¾¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤â°ÜÆ°¡£Æ¬¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤¤¡¢²ÈÂ²¤ÎÍÑ»ö¤ò¤³¤Ê¤¹Ãæ¡¢3Æü¤Ë¤«¤ËºÂ¤ÇËþ·î¤¬¡£²ÈÂ²¤ä¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡£17Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡¢20Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢21Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¡¢23Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡ÖÀøºß°Õ¼±¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¹µ¤¨¤á¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢½é»Ö´ÓÅ°¤Ç¡£
