2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÍÁ³¤Ë»×¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀµÞ¤µ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡¢22Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¤äÆü¾ïÀ¸³è¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯µ¤Ì£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤«¤éÎ¥¤ì¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤Õ¤¿¤´ºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼é¸îÀ±¤Î»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬11·î¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ö½ç¹Ô¡×¤·¡¢·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬12·î¤Ç¤¹¡£¸½¼Â²½¤òÂ¥¤¹ÅÚÀ±¤â¡Ö½ç¹Ô¡×¤·¡¢ÉÔ°Â´¶¤ä²á½¸Ãæ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï¿åÀ±¤¬¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£ÂÀÍÛ¡¢¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤â¤Þ¤À¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´Ö¡¢5Æü¤Î¤Õ¤¿¤´ºÂ¤ÎËþ·î¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢17Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡¢20Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢21Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¡¢23Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£ÌÜÉ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â½Ð¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢19Æü¤Î¿··î¤Ç¤Ï¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡£
