¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤¶¯¹ñÈ¯Å¸»Ø¿ôÊó¹ð¡×È¯É½¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦Âè2¥°¥ë¡¼¥×¤Ë
Ãæ¹ñ¹©Äø±¡¤Ï12·î30Æü¤ËËÌµþ¤Ç¡Ö2025Ç¯Ãæ¹ñÀ½Â¤¶¯¹ñÈ¯Å¸»Ø¿ôÊó¹ð¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶¯¹ñÈ¯Å¸»Ø¿ô¤¬¥É¥¤¥Ä¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤ËÃ£¤·¡¢³Æ¸ÄÊÌ»Ø¿ô¤Î¿ôÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÀ½Â¤¶¯¹ñ¤ÎÂè2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÀ½Â¤Âç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÀ½Â¤¶¯¹ñ·úÀß¤Î¡ÖÂè°ìÃÊ³¬¡×ÀïÎ¬ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÆüËÜ¤Ë¼¡¤¤¤Ç4ÈÖÌÜ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ½Â¤¶¯¹ñ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ½Â¤¶È¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬°ú¤Â³¤¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¤¬¶¥¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¿Ê¤à¡×¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Æ±Êó¹ð½ñ¤ÎÁí³ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÃæ¹ñÀ½Â¤¶È¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¼¡¤Î»°¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê1¡ËÃæ¹ñÀ½Â¤¶¯¹ñÈ¯Å¸»Ø¿ô¤ò¹½À®¤¹¤ë³Æ¸ÄÊÌ»Ø¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÈ¯Å¸»Ø¿ô¤Î¿¤Ó¤¬½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê2¡ËÉÊ¼Á¸ú²Ì»Ø¿ô¤¬Á°Ç¯¤Î¹¥Ä´¤ÊÀª¤¤¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¿¤Ó¤ÏÊó¹ð½ñ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿9¥«¹ñ¤ÎÃæ¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê3¡ËÀ½Â¤¶È¤ÎÍ¢½Ð¤¬À¤³¦Í¢½ÐÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬²óÉü¡¦¾å¾º¤ò¼Â¸½¤·¡¢µ¬ÌÏÈ¯Å¸»Ø¿ô¤Ï23Ç¯°Ê¹ß¤ÎÄã²¼¶ÉÌÌ¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òº¬ËÜÅª¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¡¢À¤³¦°ì¤ÎÀ½Â¤Âç¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°ú¤Â³¤¸Ç¤á¤Ä¤Ä¡¢À½Â¤¶È¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë