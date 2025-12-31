Ãæ¹ñÆÈ¼«³«È¯¤ÎÍ¿ÍÈô¹ÔÁ¥AS700¤¬½é¤ÎÀ¸»ºµö²Ä¾Ú¼èÆÀ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÎÌ»º¤Ø
Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¹©¶È½¸ÃÄ¤¬12·î30Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¿ÍÈô¹ÔÁ¥¡Ö¾Í±À¡ÊAS700¡Ë¡×¤¬¡¢Ãæ¹ñÌ±ÍÑ¹Ò¶õ¶É¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÁ´¹ñ½é¤Î¹ñ»ºÍ¿ÍÈô¹ÔÁ¥À½Â¤µö²Ä¾Ú¡ÊPC¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢Ì±´ÖÍÑÂÑ¶õÀ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆÈ¼«³«È¯¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ½é¤ÎÍ¿ÍÈô¹ÔÁ¥¤¬Àµ¼°¤ËÎÌ»ºÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢¹ñ»ºÍ¿ÍÈô¹ÔÁ¥¤ÎÂçÎÌÇ¼Æþ¤È¾¦¶È±¿¹Ò¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë´ðÈ×¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤«¤é»º¶È²½¤Ø¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢·¿¼°¾ÚÌÀ¾Ú¡ÊTC¡Ë¤ÈÀ½Â¤µö²Ä¾Ú¡ÊPC¡Ë¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢¡ÖÀß·×¾µÇ§¡×¤«¤é¡ÖÀ¸»º¾µÇ§¡×¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢°ì´Ó¤·¤¿´ÆÆÄÂÎ·Ï¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎPC¼èÆÀ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Í¿ÍÈô¹ÔÁ¥AS700¤Ï2023Ç¯12·î¤ËTC¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯°Ê¹ß¡¢AS700¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ187²ó°Ê¾å¡¢Îß·×602»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö»î¸³Èô¹Ô¤ò°ÂÁ´¤Ë½ª¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¸¶ºàÎÁÄ´Ã£¡¢ÉôÉÊÀ½Â¤¡¢Á¥ÂÎÁÈÎ©¡¢½Ð²Ù¸¡ºº¤Ê¤É¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»º¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿³Ë¿´ÅªÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ò¶õµ¡¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼ÂÍÑ²½¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌ±ÍÑ¹Ò¶õÀ½Â¤»º¶È¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äã¶õ´Ñ¸÷¡¢ÅÔ»Ô¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷¾ÃÈñ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë