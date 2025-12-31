&TEAM¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù½é½Ð¾ì¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î³èÌö¤¬ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡¡M!LK¤äFRUITS ZIPPER¤Ê¤É¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£²þ¤á¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡õTEAM¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥½¥í¥«¥Ã¥È
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈÈ¯¡È¡õTEAM¡É¤Ã¤Æ¡©
¡¡¡õTEAM¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØI¡¾LAND¡Ù¤«¤é¾·½¸¤µ¤ì¤¿4Ì¾¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¡õAUDITION ¡¾ The Howling ¡¾¡Ù¤ÇÄÉ²ÃÁªÈ´¤µ¤ì¤¿5Ì¾¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£K¡¢FUMA¡¢YUMA¡¢JO¡¢HARUA¡¢TAKI¡¢MAKI¤ÎÆüËÜ¿Í7Ì¾¤È¡¢ÂæÏÑ¿Í¤ÎNICHOLAS¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎEJ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯11·î¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¡ØFirst Howling : ME¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUnder the skin¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡£¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë9¿Í¤ÎÊª¸ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡£ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬Ê¹¤¯¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¡¢°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£
¡¡Æü´Ú¤Ç¤Î³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿9¿Í¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÌö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤ò¹¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢K¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç23½©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÀÖºä5ÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢½é½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ2°Ì¤ÈÌó1Ê¬º¹¤ò¤Ä¤±Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¡£Í¥¾¡¸å¤Ë¤Ï¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤êºä¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¡õTEAM¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢K¤Ïº£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ë¤ÆTBSÀ¤³¦Î¦¾å±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£9Æü´Ö¡¢Î¦¾å¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤Ø¤Î°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÈäÏª¤·°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¢£µ±¤¯9¿Í¤Î¸ÄÀ¤Èå«
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏK¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¤Ï¡¢FUMA¤ÈK¤Ç¡ØËÁ¸±¾¯Ç¯ ¿·½Õ¡ªÃ¦½ÐÅç ÁêËÀSP¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¤ê¡¢¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀÅ²¬½Ð¿È¤ÎFUMA¤È¡¢Ä¹Ìî½Ð¿È¤ÎHARUA¤¬½Ð±é¤·¤¿¤ê¤ÈÃå¼Â¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4·î¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤Ë¤¬9¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀê¤¦Ãæ¤Ç¡¢¸ÄÀ¤äÃçËÓ¤Þ¤¸¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Èà¤é¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£2023Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤éNG¡ª´Ú¹ñ¤ÎÍÌ¾¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ã¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥·¡¼¥óÃÂÀ¸¡ª - ¡õTEAM¡×¤Ç¤Î¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¤âËÜµ¤¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à»Ñ¤ÏÂ¿¹ñÀÒ¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶Ã¤¤¤¿»þ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÆüËÜ¸ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¡ÎGo ONE!!!¡ÏEP¡¥22 ¡õTEAM½é¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô ¡ô1¡Ã¡õTEAM¡×¤âÄ¹¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢Îã¤¨¤Ð¡È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥³¥ó¥Ó¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢YUMA¤ÈHARUA¤Î¡È¥Þ¥ë¥º¡É¤¬¡¢Äí¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°°Ø»Ò¤Ç¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ó¤Î¡ÈÂº¤¤¡É¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡ÖFIREWORK¡×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡õTEAM¤ÎÁÇ´é¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÈà¤é¤Î³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÀ¼¤ä¥³¡¼¥é¥¹¤¬Èþ¤·¤¯¶Á¤¯³Ú¶Ê¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯10·î¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î¤³¤È¡£´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤¬È¯Çä½éÆü¤ËÁí½Ð²Ù¿ô110ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖBack to Life¡×¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Èë¤á¤é¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢9¿Í¤È¤¤¤¦Âç½êÂÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤¤·²Éñ¤â°µ´¬¤Ê1¶Ê¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 ¡õTEAM CONCERT TOUR ¡ÇAWAKEN THE BLOODLINE¡Ç¡Ù¤ò³«ºÅ¡£°¦ÃÎ¡¢Åìµþ¡¢Ê¼¸Ë¡¢Ê¡²¬¤Î¹ñÆâ4ÅÔ»Ô¤È¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¥½¥¦¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¹á¹Á¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¥¸¥¢9ÅÔ»Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢10·î¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê ¡Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥â¡¼¥É¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸þ°æÍý¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¤Ç9¿ÍÁ´°÷¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤â¤«¤Ê¤¨¡¢Àè½Ò¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Î¼Â¤Ë»Å»ö¤ÎÉý¡¢³èÌö¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖFIREWORK¡×¡£ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎLUNE¡Ê¥ë¥Í¡á¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³Ý¤±À¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÀÚ¤Ê¤¤²Æ¤ÎÎø¤ò²Î¤Ã¤¿²Î»ì¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Î9¿Í¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Èº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯¡¢Æü´Ú¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥ß¥ê¥ª¥ó½Ð²Ù¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ú¹ñ²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç3´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¸ÀÍÕÄÌ¤êÀª¤¤¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Èà¤é¡£º£Ìë¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ2026Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥½¥í¥«¥Ã¥È
