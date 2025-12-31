¡¡¿´¿·¤¿¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢¶å½£³ÆÃÏ¤Î¿À¼Ò¤Ï»²ÇÒµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£µ§´ê¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÍè¤ëÇ¯¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£

¡¡ÌñÊ§¤¤¤äºÒÆñ¤è¤±¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¼ãÈ¬È¨µÜ¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤ÎÌñ¤òÊ§¤ª¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î»²ÇÒµÒ¤¬¶­Æâ¤Î³°¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Îó¤òºî¤Ã¤¿¡£

¡¡²ÈÂ²¤ÈË¬¤ì¤¿¾¾Â¼Í­ºé¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡áÆ±»ÔÇîÂ¿¶è¡á¤Ï¡Ö2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â²ÈÂ²¤¬·ò¹¯¤Ç²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦µ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÆÂ¼Í¦Èô¡Ë