ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ç²á¤´¤·¤¿£³Ç¯´Ö¡Ö£±¤Ä¤âÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£²¬»³ÆâÄê¤Î¼é¸î¿À¤¬¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤ò´ü¤¹¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ä¡×¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡12·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î£²²óÀï¤Ç¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ï¡¢ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡££°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤Î°ìÀï¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎGK¾¾ÅÄ½Ù¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤£²¼ºÅÀ¡£¼é¸î¿À¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼ºÅÀ¤·¤¿¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¹²¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÂÐ±þ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÍ¤Ï¸å¤í¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤¦£±²óÎäÀÅ¤Ë¤ä¤ì¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££²¼ºÅÀ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï£²Ç¯À¸¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¡¢£³Ç¯À¸¤ÇÏÓ¾Ï¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÁ´°÷¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£´Ï¢ÇÔ¤·¤¿»þ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤Þ¤À¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÃç´Ö¤¬¤À¤ó¤À¤ó¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸å²¡¤·¤¹¤ëÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ø¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ç²á¤´¤·¤¿£³Ç¯´Ö¤ò¡Ö£±¤Ä¤âÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤«¡¢Ì£Êý¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¤â¡£
¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤êÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢£±Ç¯ÌÜ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
取材・文●保坂勇貴（サッカーダイジェストWeb編集部）
