¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý£Ó£Ç¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ëÌ¤¾¡Íø¤ÎÀÄ»³¼þÊ¿¤¬Âç°ìÈÖ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê£¶²óÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ
¡¡¡Ö£Ó£Ó²¦ºÂ·èÄêÀï¡¦£Ó£Ç¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡ÀÄ»³¼þÊ¿¡Ê£´£±¡Ë¡á°ËÀªºê¡¦£³£±´ü¡á¤¬£³ÏÈ¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£¶²óÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ç¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â£³£±£°£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡££¶²óÌÜ¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡££Ó£ÇÀ©ÇÆ¤Ï£²£µÇ¯£²²óÌÜ¤ÇÄÌ»»£±£¹²óÌÜ¡£Í¥¾¡¤Ï£²£µÇ¯£±£³²ó¤ÇÄÌ»»£±£²£µ²óÌÜ¡££²ÈÖ¼ê¤ËÉÕ¤±¤¿¶â»ÒÂçÊå¡ÊÉÍ¾¾¡Ë¤¬£²Ãå¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¶õ²ó¤ê¤Ç£¸ÈÖ¼ê¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¹õÀîµþ²ð¡ÊÀî¸ý¡Ë¤¬£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥é¥¹¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÏÀÄ»³¤¬£Óµé£±°Ì¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¹õÀî¤Ë£´£±¡¢£±£¹¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤Î£²Ãå¤Ê¤É¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ëÌ¤¾¡Íø¤Î¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£»îÁö¤â¹õÀî¤Î£²£µ¤äº´Æ£Îå¡ÊÀî¸ý¡Ë¤Î£²£´¤è¤ê¸«Îô¤ë£²£·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³ÏÈ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡££Ó£Ó²¦ºÂ·èÄêÀï£¶²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï£±ÏÈ¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¹õÀî¤¬£Ó¤Ç¶õ²ó¤ê¤·¤Æ£¸ÈÖ¼ê¤«¤é¤ÎÅ¸³«¡££²ÏÈ¤Îº´Æ£Îå¤â¤ä¤äÃÙ¤ì¡¢£³ÏÈ¤«¤é¹¥¥À¥Ã¥·¥å¤Ç»Å³Ý¤±¤¿ÀÄ»³¤¬£±¼þ£±³Ñ¤òÀè¼è¤ê¡£¥³¥ó¥Þ£°£²¤Î¥È¥Ã¥×£Ó¤Ç½Ð¤¿¶â»Ò¤¬£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤¿¤Ê¤ê¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼·èÃå¡£ÌÔÁ³¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¹õÀî¤¬£¹¼þ£´³Ñ¤Çº´Æ£Îå¤òº¹¤·¤Æ£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡¢
¡¡¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¤¤¤¤£Ó¤òÀÚ¤ì¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£Ó¤¬·è¤Þ¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÁÈ¤ßÄ¾¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼þÊ¿¥¹¥Þ¥¤¥ëËþ³«¡£
¡¡£²£¶Ç¯¤Ï£¸Æü¤«¤é£±£²Æü¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤Î°ËÀªºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Ç£±¡¦¥·¥ë¥¯¥«¥Ã¥×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¡£¶â»ÒÂç¡¢¹õÀî¡¢º´Æ£Îå¤é¤òÁê¼ê¤Ëº£ÅÙ¤ÏÆ±°ì£Ç£±¤Î£¶Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£