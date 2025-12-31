¿åÃ«Àé½Å»Ò¡¢¥Æ¥ìÅì¡ØÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù½Ð±é»þ´Ö¤ò¹ðÃÎ¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í§¶á»÷¤Î±é²Î²Î¼ê¡¦¿åÃ«Àé½Å»Ò¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè58²óÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡Ë¤Î½Ð±é»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»þ´ÖÅª¤Ë¤Ï²Î¾§¤ÏÀé½Å»ÒÃ£20»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤è¡×¤È¡È¹ðÃÎ¡É¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»þ´Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÉÌ´¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤òÆÏ¤±¤ë¡ª¿åÃ«Àé½Å»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
¡¡Àé½Å»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï¡ÈÌ´¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤òÆÏ¤±¤ë¡£ËÙÆâ¹§Íº¤È¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤ÎÅ·»È¤¿¤Á¡×¤ò¥à¡¼¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¾§¡£ÀîÃæÈþ¹¬¤È¤Ï³¤¸¶ÀéÎ¤¡¦ËüÎ¤¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÂçºå¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌÁÍ§¡¦ÁÒ¤¿¤±¤·¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡¦½©»³Îµ¼¡¡Ë¤È¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ PART II¡×¡¢¸æºê¿Ê¡ÊÆ£°æÎ´¡Ë¤È¤Ï¡Ö3Ç¯ÌÜ¤ÎÉâµ¤¡×¤òÇ®¾§¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂçÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢èß¤ß¤¤ª¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎÀé¾»É×¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¼Â¤ÏÀé¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëèß¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò»Õ¾¢¡¦Àé¤âÆ±¤¸ÅìËÌ¿Í¤È¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ëµ®½Å¤Ê»ÕÄï¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì¤¬¸Ø¤ëÇ¯Ëö¹±Îã²ÎÆÃÈÖ¤âº£Ç¯¤Ç58²óÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉôÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤òÁ÷¤ë¡£
