¡ÚÃÏÊý¶¥ÇÏ¡Û±àÅÄ¥¸¥å¥Ë¥¢£Ã¡¡£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥´¥Ã¥É¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¤¬Ä¾Àþ¶¯½±¤Ç½Å¾Þ½é¾¡Íø
¡¡¡Ö±àÅÄ¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¡×¡Ê£³£±Æü¡¢±àÅÄ¡Ë
¡¡£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥´¥Ã¥É¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¤¬Æ»Ãæ£±£°ÈÖ¼ê¤«¤éµÕ½±¤·¤ÆÆÍ¤È´¤±¡¢½Å¾Þ½é¾¡Íø¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡££²Ãå¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥¿¥¤¥à¤¬£²ÈÖ¼ê¤«¤éÄ¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÂ³¤¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥¶¥ó¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤¬Æ¨¤²¤ÆÇ´¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥´¥Ã¥É¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¤¬£³²óÌÜ¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÇÏ¤¬¶¯¤¯¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¥²¡¼¥È¤Ç¥¬¥¿¤Ä¤¤¤Æ±¦¤Î¥È¥â¤ò¥±¥¬¤·¤ÆÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÈ¾Ê¬¡¢Äü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¾®ËÒÂÀ¡£Ê¼¸Ë¤Ç¤Ï£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ³¼ê¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿º£Ç¯¤ÎºÇ½ªµ³¾èÆü¤ò½Å¾Þ£±£±£³¾¡ÌÜ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸ÞÊ¬¤Ç¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë°ÌÃÖ¤ò²¼¤²¤Æ£±£°ÈÖ¼ê¤Ë¸åÂà¡£¥µ¥¶¥ó¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¥¿¥¤¥à¤¬¥Ï¥Ê¤òÁè¤Ã¤ÆÈô¤Ð¤·¤¿¡£¡ÖÁ°¤¬¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡££±³Ñ¤ò²ó¤ë»þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é½½Ê¬¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾®ËÒÂÀ¡££²¼þÌÜ¤Î¸þÀµÌÌ¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ºÇ½ª£´³Ñ¤ÇÀèÆ¬¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ°ìµ¤¤ËÈ´¤µî¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ª¥±¥Þ¥ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÀ¹ËÜ¿®±¹¼Ë¤¬Ê¼¸Ë¤Î£²ºÐ²¦¼Ô·èÄêÀï¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥±¥Þ¥ë¤°¤é¤¤¤ä¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¯¡¢ÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£µ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤Ç½ÐÀ¤Æ¬¤Î¥¨¥¤¥·¥ó¥¤¥ï¥Ï¥·¥ë¤Ø¤ÎÀã¿«¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£