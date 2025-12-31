ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤Ç¾×·â¤Î·ë²Ì¡¡¥É¥é¥Þ¶¦±é¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¶Ã¤¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë½÷¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ú³Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÅÀ¿ô¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬¡¢TBS·Ï¡ØÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡Ù¡Ê¸å4¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤´ë²è¤Î¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤Ç1000ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛåºÎï¡Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤é
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ØSASUKE¡Ù¡Ø¥¹¥ÝÃË¡Ù¡Ø´¶¼Õº×¡Ù¤Ê¤ÉTBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ë²è¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢ÇÐÍ¥¤¬Ä©Àï¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢2014Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢1²óÀï½÷ÀÇÐÍ¥¡ÜÃËÀ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢2²óÀï¡á½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡ÜÃËÀÇÐÍ¥¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼åµ¤¤ÊÈ¯¸À¡£1·î¥¯¡¼¥ë¤ÎTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÃæÂ¼ÎÑÌé¤Ï¡Ö¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÎÌ¿±¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¡£ÃÓÅÄ¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´ã¸÷±Ô¤¯Åª¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢µÝ¤ò¹½¤¨¤ë¤È¡¢Êü¤¿¤ì¤¿Ìð¤ÏÃæ±û¤Î¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Î500ÅÀ¤È1000ÅÀ¤ÎÅª¤Î´Ö¤Ë¡£¿³µÄ¤Î·ë²Ì¡¢1000ÅÀ¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤ë¤È¶ÛÄ¥¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿ÃÓÅÄ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é´î¤ó¤À¡£
¡¡µÒÀÊ¤ÇÃÓÅÄ¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë½÷¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¢£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡×·ë²Ì¢¨¡ú¡áÍ¥¾¡¥¿¥Ã¥°
¢§1²óÀï
µÈÅÄÍÓ¡õÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡á1100
100¡ÊµÈÅÄ¡Ë¡Ü1000¡ÊÃæÅç¡Ë
¡úÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡õÌøÅÄÂçµ±¡á1200
1000¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¡Ü200¡ÊÌøÅÄ¡Ë
»ÖÅÄÌ¤Íè¡õ¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡á800
500¡Ê»ÖÅÄ¡Ë¡Ü300¡Ê¥¦¥ë¥Õ¡Ë
¢§2²óÀï
·´ºÚ¡¹²Â¡õ°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡á500
200¡Ê·´¡Ë¡Ü300¡Ê°ëÂ¼¡Ë
»³²¼ÈþÌ´Í¡õÎëÌÚÎ¼Ê¿¡á600
300¡Ê»³²¼¡Ë¡Ü300¡ÊÎëÌÚ¡Ë
½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿¡õÃæÂ¼ÎÑÌé¡á800
500¡Ê½Ð¸ý¡Ë¡Ü300¡ÊÃæÂ¼¡Ë
¡ú³ÑÅÄ²Æ¼Â¡õ°ËÆ£±ÑÌÀ¡á1000
500¡Ê³ÑÅÄ¡Ë¡Ü500¡Ê°ËÆ£¡Ë
