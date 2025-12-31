¡ÚRIZIN¡Û°Ëß·À±²Ö¡¡2R¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÇRENA·âÇË¡ª10¼þÇ¯Äù¤á¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Ç¶¯¤µ¾ÚÌÀ
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè11»î¹ç¤ÇRIZIN½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Ö¡ÊRoys¡¡GYM/ JAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤¬¡È¥Ä¥è¥«¥ï¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉRENA¡ÊSHOOTBOXING/¥·¡¼¥¶¡¼¥¸¥à¡Ë¤Ë2R¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É¤¬RIZIN10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡1R¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£RENA¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ó¤Àº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥´¥ó¥°¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2R¤Ï¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÍø¤ËÅ¸³«¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¥Õ¥Ã¥¯¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥À¥¦¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¡¢RENAÁª¼ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬¥¸¥ç¥·¥«¥¯¤ÎÁ´À¹´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È°ì½ï¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤ÏºÇ¹â¤Î²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¡¤¯¤Ê¤é»ä¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï²áµî3ÅÙÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ëß·¤ÏRENA¤Ø¤ÎÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡£RENAÁª¼ê¤Ï¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ä¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬»î¹ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈRENA¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Ç3Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÆÇ¤òÅÇ¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡RENA¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÌµÇÔ¤Î¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É¤Ï¼«¿®¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬²¥¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ¾¡¤Ä¡£¡È¤¢¤ì¡©RENAÁª¼ê¤Ï²¿¤·¤¤¿¤Î¡©¡É¤È¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Î½÷»Ò¤Ë¤è¤ëÂç¥²¥ó¥«¤òÀ©¤·¤ÆËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£