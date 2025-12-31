Âè1²óÁªµó¡ÖÀ®¸ù¡×¤È·³»öÀ¯¸¢¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢ÅêÉ¼Î¨52.13¡ó
¡¡¡Ú¥ä¥ó¥´¥ó¶¦Æ±¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤Î¥¾¡¼¥ß¥ó¥È¥¥¥óÊóÆ»´±¤Ï30Æü¡¢ÁíÁªµó¤ÎÂè1²óÅêÉ¼¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬52.13¡ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£·³À¯¤ËÄñ¹³¤¹¤ëÌ±¼çÇÉ¤é¤ÏÅêÉ¼µñÈÝ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»´±¤Ï28Æü¤ÎÂè1²óÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÌó1170Ëü¿Í¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌó610Ëü¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤·¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£°Õ¼±¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ø¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÉ¼¤ÏÆâÀï·ã²½¤Ç°²½¤¹¤ë¼£°Â¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¡£»Ä¤ë2²ó¤ò1·î11Æü¤È25Æü¤Ë¹Ô¤¤¡¢1·îÃæ¤Ë¤âÁ´ÂÎ·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£