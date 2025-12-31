¡Ú±àÅÄ¶¥ÇÏ¡¡±àÅÄ¥¸¥å¥Ë¥¢C¡Û¥´¥Ã¥É¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¡¡¶¯Îõ·þ¤ê¤Ç½Å¾Þ½éV¡¡¥ª¥±¥Þ¥ë¤ËÂ³¤À¹ËÜ±¹¼ËÏ¢ÇÆ
¡¡±àÅÄ¶¥ÇÏ¤Î2ºÐ½Å¾Þ¡ÖÂè54²ó±àÅÄ¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¡×¤Ï31Æü¡¢11R¤Î1700¥á¡¼¥È¥ëÀï¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¾®ËÒÂÀ¡Ê58¡Ëµ³¾è¤Î¥´¥Ã¥É¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¡Ê²´¡áÀ¹ËÜ¡¢Éã¥ë¥ô¥¡¥ó¥¹¥ì¡¼¥ô¡Ë¤¬¶¯Îõ¤Ê·þ¤ê¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£´ÉÍý¤¹¤ëÀ¹ËÜ¿®½Õ»Õ¡Ê51¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î¥ª¥±¥Þ¥ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÏ¢ÇÆ¡£2Ãå¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥¿¥¤¥à¡¢3Ãå¤Ë¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥¶¥ó¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤¬Æþ¤ê¡¢¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬ËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤À¡£¥´¥Ã¥É¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¤¬¶¯Îõ¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ©°µ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸ÞÊ¬¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥À¥Ã¥·¥å¤¬¤Ä¤«¤º¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ï¸åÊý2ÈÖ¼ê¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¾®ËÒ¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ì¤¾Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¸þÀµÌÌ¤ËÆþ¤ê¡¢³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤¹¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÈ¿±þ¡£Á°¤È¤Îº¹¤òµÍ¤á¤ë¡£4³Ñ¼êÁ°¤ÇÁ°¤ò¼ÍÄø·÷¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤ÈµÓ¡£ºÇ¸å¤ÏÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡É½¾´Âæ¤Î¾®ËÒ¤Ï¡ÖÇÏ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¶¥ÇÏ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À°¦ÇÏ¤ÎÄìÎÏ¤òÀä»¿¡£À¹ËÜ¿®»Õ¤Ï¡Ö¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ª¥±¥Þ¥ë¤ËÂ³¤¯¾¡Íø¤Ç¡¢À¹ËÜ»Õ¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£º£¸å¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¼ã¶ð¾Þ¡Ê2·î26Æü¡¢É±Ï©1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¡£¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ï©Àþ¤ÏÀ¹ËÜ±¹¼ËÀûÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤½¤¦¤À¡£