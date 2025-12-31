ÁªµóÍîÁª¤«¤éÉüµ¢¤Îµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¡¢¸µºÊ¤ÏÉÔºß¡ÖºÇ½ª¾Ï¤Ï¥½¥í³èÆ°¡£¡ÈÃ¦¥µ¥é¡É¡×Áê¼êÉé½ý¤ÇÌµÇ°¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢À¯¼£³èÆ°¤ÈÎ¾Î©¤Ø
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡º£²Æ¤Î»²±¡ÁªÍîÁª¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Í£Í£ÁÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝÍ¥ÂÀ¡Ê£³£¸¡Ë¡á£Ð£Õ£Ò£Ç£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¿£Â£Ò£Á£Ö£Å¡á¤Ï¡¢¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££±²ó£³Ê¬£±£µÉÃ¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òËÉ¤´¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë»Ø¤¬¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡Ê£³£²¡Ë¤Î±¦ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢»î¹çÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï»ÍÊý¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤¿µ×ÊÝ¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤¼¤ÒºÆÀï¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡ÖÁªµó¤Ë½Ð¤Æ¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ï¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¸µºÊ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤¬Â³¤¯¥µ¥é¤µ¤ó¤¬²ñ¾ì¤ËÉÔºß¡£¡Öµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ï¥½¥í³èÆ°¤Ç¤¹¡£¡ÈÃ¦¥µ¥é¡É¤Ç¤¹¡Ä°ÕÌ£¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö£³£¸ºÐÌ´ÄÉ¤¤¿Í¡¢³ÊÆ®µ»¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡À¯¼£³èÆ°¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎÆóÅáÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£¹ñÀ¯Áªµó¤Ø¤ÎºÆ½ÐÇÏ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö³ÊÆ®µ»¤ò´èÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤éÁªµó¡¢À¯¼£¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬µ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤ÎÀ¸¤Êý¡£¿´ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£