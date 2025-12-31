¡ÖËÍ¤ÏÌµÍý¡×¡Ö¤¢¤ÎÀº¿À¤Ë½¾¤¨¤Ê¤¤¡×¡¡´Øº¬¶Ð¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù½Ð±é¤ò¤ä¤á¤¿¿¿Áê¤ò¹ðÇò
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤¬27Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£TBS·Ï¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´Øº¬¶Ð
¡û¡Ö´é¿¿¤ÃÀÖ¤Ã¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
Æ±ÈÖÁÈ¤Î½é½Ð±é»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Øº¬¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤ÎÇÐ¶ç¤Ã¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¤½¤³¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¡ÈÊÑ¤ÊÇÐ¶ç¡É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÉáÄÌ¤ÎÇÐ¶ç¡É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÇÐ¿Í¡¦²Æ°æ¤¤¤Ä¤»á¤Ë¡¢¡ÖËÞ¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¡¢´é¿¿¤ÃÀÖ¤Ã¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢²¶ËÞ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤¤¤¿ÊÑ¤Ê¤Î¤òÅÜ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¡È²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç2ÅÙÌÜ¤Ï¡¢¡ÈÉáÄÌ¤ÎÇÐ¶ç¡É¤òÍÑ°Õ¤»¤º¡¢¡ÈÊÑ¤ÊÇÐ¶ç¡É¤À¤±¤ò»ý»²¡£¤ªÂê¤Ï¡Ö½Õ¤ÎÉÙ»Î¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡È½Õ¤ÎÉÙ»Î ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ò ¤É¤¦»×¤¦¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¡£ÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¡È¤Ï¤¢? ¤³¤ì²¿?¡É¤Ã¤Æ¡£ÇßÂô¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤ÎÇÐ¶ç¤¸¤ã¤Í¤¨¤è!¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£°ÕÌ£¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö½Õ¤ÎÉÙ»Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÇÇÜ°Ê¾å¹â¤¤¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«²¿¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤ò¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢²Æ°æ»á¤Ë¡¢¡ÖÆü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÇÐ¶ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉ¸¸ì¤Ç¤¹¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²Æ°æ»á¤Ë¡¢¡Ö¿äÁ¦Ê¸½ñ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÇÐ¶ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´Øº¬¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤Î¡£ÇÐ¶ç½ñ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¶ì¼ê¡×¤ÈÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÇÐ¶ç¤Ã¤Æµ¨¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤é¤Ï¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤¤¤«¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤«¤È¤«¡¢¤¤¤«¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤«¡£¿¿µÕ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ÎÀº¿À¤ËËÍ¤Ï½¾¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖËÍ¤ÏÌµÍý¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌ©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡×¡Ö¿¿·õ¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Ê¤¡¥×¥ì¥Ð¥È¡×¡Ö´Øº¬¤µ¤ó¤Î¡ØÊÑ¤ÊÊý¤ÎÇÐ¶ç¡Ù¤ò¤¼¤ÒÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÊÑ¤Ê¤Î½ñ¤¤¤¿¤é´Øº¬¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
´Øº¬¶Ð¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³«Àß¡£¸½ºß¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï28Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Øº¬¶Ð¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¼ã¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤½¤·¤Æ¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î³§ÍÍ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
