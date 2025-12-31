Ãæ¾®´ë¶È¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¿·Ä¬Î® Âè53²ó 2025Ç¯ÈÇ ºâÌ³Ã´Åö¼Ô¤Ø¤ªÁ¦¤á¤¹¤ë»²¹ÍÊ¸¸¥
Á°²ó¤Ï¥ì¥Ù¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹(RBF)¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬2025Ç¯¤ËÆÉ¤ó¤À¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤éºâÌ³Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤Î»²¹ÍÊ¸¸¥¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·´©°Ê³°¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÀÇÍý»ÎÉ¬·È¡¡¶ä¹ÔÍ»»ñ¤ò°ú¤½Ð¤¹»ÅÌõ90
2025Ç¯1·îÈ¯¹Ô¡£Á°Ãø¡ØÀÇÍý»ÎÉ¬·È¡¡¸ÜÌäÀè¤Î¶ä¹ÔÍ»»ñ»Ù±ç¥¹¥¥ë¡¡¼ÂÁõ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤Ï·è»»ÀâÌÀ¤Îµ¡Èù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë¿¨¤ì¤ë¶µ²Ê½ñ¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¿·´©¤Ï¡¢·è»»½ñ¤ò¹½À®¤¹¤ë³Æ´ªÄê²ÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ»»ñ¿³ººÃ´Åö¼Ô¤Î¿´¾Ú¤ÎÁ±¤·°¤·¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤é¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¼ê°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×Ãí°Õ¤Î»ÅÌõ¤È¥¤¥Á¿ä¤·¤Î»ÅÌõ¤ÎÁÐÊý¤¬Îã¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÐÍý¤ÎÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ç¤¹¤°¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡û60Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Ä¶ÆþÌç
2025Ç¯7·îÈ¯¹Ô¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¸þ¤±¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡¢´ë¶ÈºâÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¿Þ²ò¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡£¥Ë¥Ã¥¥óONLINE¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆÃ½¸¡ØÆþÌç¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò³È½¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÌ³²È¤Î»ëÅÀ¤ÇÍÍÑ¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ»»ñ¿³ºº¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¡Ö5C¡×¤Î³µÇ°¤ÏÉ®¼Ô¤¬¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÀ¸À®AI¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤È¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢2020Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Î¼¹É®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀ®²Ì¤ò³À´Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¿·¤·¤¤Í»»ñ¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¡¡´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢ÆþÌç
2025Ç¯9·îÈ¯¹Ô¡£2026Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ú¤ê¼ê¤Î´ë¶È¤Ç¤â¡¢Âß¤·¼ê¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤¹¤ë¹ÔÀ¯¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ÎÎ©¾ì¤«¤é½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î©Ë¡¤Þ¤Ç¤Î¸¡Æ¤·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡Î§¤¬Ì¤»Ü¹Ô¤Î¤¿¤áµ½Ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È²ÁÃÍÃ´ÊÝ¸¢¿®Â÷²ñ¼Ò¤¬¼õ¤±¼è¤ë¿®Â÷Êó½·¤Î¿å½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¹Í¤¨¤Ä¤Ä¾ðÊó¼ý½¸¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûDES¡¦DDS¤Î¼ÂÌ³¡ÚÂè4ÈÇ¡Û
2022Ç¯10·îÈ¯¹Ô¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±ÄºÆ·ú¤Ç¤Ï³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢DES(Debt Equity Swap)¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¡¢DDS(Debt Debt Swap)¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
DDS¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤Ï¡¢¶âÁ¬¾ÃÈñÂß¼Ú¾ò·ïÊÑ¹¹·ÀÌó½ñ¤ÎÃæ¤Ç¥³¥Ù¥Ê¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄºÆ·ú·×²è¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥³¥Ù¥Ê¥ó¥Ä¤«¤é¼õ¤±¤ëÀ©Ìó¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÍ»»ñ¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ñÀÒ¤Ç¤¹¡£
¡û¥Ç¥Ã¥ÈIR : ¿·»þÂå¤ÎÀïÎ¬ºâÌ³
2004Ç¯11·îÈ¯¹Ô¡£¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£IR¤È¥Ç¥Ã¥ÈIR¤Î¶¦ÄÌ¹à¤Èº¹°Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó³«¼¨¤Î½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¡Ö´ë¶È¤«¤é¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¼ê¤Ë¡ÖºÇ¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡×¤ò·üÇ°¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¶¯¤¯¿´¤ËÎ±¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢IPOÁ°¸å¤Î´ë¶È¤ÎCFO¤Ë¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡ûÅÅ»Ò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ
2004Ç¯12·îÈ¯¹Ô¡£ÅÅ»ÒCPË¡(Ã»´ü¼ÒºÄÅù¤Î¿¶ÂØ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§)¤Î»Ü¹Ô¤ò·Àµ¡¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÀìÌç½ñ¤Ç¤¹¡£·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤¬¼ê¸ü¤¯¡¢¡Ø·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ÈÆ±¤¸½ÐÈÇ¼Ò¤Î½ñÀÒ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëºÝ¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ëCP³ÊÉÕ¤±(Ã»´ü³ÊÉÕ)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎà½ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç½ÅÊõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÂß½Ð¾ò·ï´ËÏÂÀè¤ÎºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ý¤Î¼ÂÌ³
2010Ç¯10·îÈ¯¹Ô¡£¶âÍ»±ß³ê²½Ë¡(2009Ç¯12·î4Æü»Ü¹Ô¡¢2013Ç¯3·îËö¤Ë½ªÎ»)²¼¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÍ»»ñÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø´Ö¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«Îã¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êñ³çº¬ÊÝ¾Ú¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤ä¡¢ÊâÀÑÎ¾·úÍÂ¶â¤Îµ½Ò¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÍÂ¶âÃ´ÊÝ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¡¢Âß¤·¼êÂ¦¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¼Ú¤ê¼êÂ¦¤â¤É¤¦ÂÐºö¤¹¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡û¶ä¹Ô¼ÂÌ³¾ÜÀâ¡¡¾Ú·ô
2011Ç¯9·îÈ¯¹Ô¡£´ë¶È¤¬Í»»ñ¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼ÒºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤¡¢Ë¡Îá¡¦»Ô¾ì¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ò·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ¶â¤Î·èºÑ¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¾Ú·ô¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ï¡¢¾Ú½ñÂßÉÕ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ëÃæ¾®´ë¶È¶âÍ»¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤»öÌ³¥Õ¥í¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌºÄ¿¶ÂØÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»äÊçºÄ¤Î³èÍÑ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×³¦·¨¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤ºâÌ³Ã´Åö¼Ô¤¬ÆÉ¤àËÜ¤È¤·¤Æ¿äÁ¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûºÇ¸å¤Ë
»²¹ÍÊ¸¸¥¤Î¾Ò²ð¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤È²áµî¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÊäÂÀâÌÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢13²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Þ¤¿»Ã¤¯¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤â°ú¤Â³¤¼¹É®¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
