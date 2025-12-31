¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÍ¥¾¡·Ð¸³¹»£¶¹»¤¬£²²óÀï¤Ç»Ñ¾Ã¤¹¡ÄÁ°¶¶°é±ÑÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¢»³Íü³Ø±¡¤Ê¤É¤âÇÔÂà
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¡Ê£³£±Æü¡Ë
¡¡£²²óÀï¤Î£±£¶»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£¶¶¯¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¡¦Á°¶¶°é±Ñ¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿£²²óÀï¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¹»£¶¹»¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï£²Ç¯À¸Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°²ÃÆþÆâÄê¼Ô£³¿Í¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á£±£°Ç¯¤Ç£´ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤â¡¢ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ë£°¡½£²¤Ç¶þ¤·¤¿¡£½éÀï¤Ç¤Ï½é¼Ç¶¶ËÜ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¹ëÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î¶¯ÅÙ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡££²Âç²ñÂ³¤±¤Æ¤Î£²²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê£²£²Ç¯ÅÙÂç²ñÍ¥¾¡¡Ë¡¢»³Íü³Ø±¡¡Ê£°£¹¡¢£²£°Ç¯ÅÙÂç²ñÍ¥¾¡¡Ë¡¢¹Åç³§¼Â¡Ê£°£¸Ç¯ÅÙÂç²ñÍ¥¾¡¡Ë¡¢½©ÅÄ¾¦¡Ê£µ£·¡¢£¶£¶Ç¯ÅÙÂç²ñÍ¥¾¡¡Ë¤âÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶¶¯¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿Í¥¾¡·Ð¸³¹»¤Ï¡¢ÉÙ»³Âè°ì¡Ê£±£´Ç¯ÅÙ¡Ë¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ê£°£·Ç¯ÅÙ¡Ë¡¢ÅìÊ¡²¬¡Ê£¹£·¡¢£¹£¸¡¢£±£µÇ¯ÅÙ¡Ë¤Î£³¹»¡££±·î£²Æü¤Ë£³²óÀï£¸»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£¸¶¯¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£