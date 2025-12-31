µªÊ¿Íü²Ö¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÁí¤Þ¤È¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ôÈäÏª¤Ë¡ÖÉü³è¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡×£²£¶Ç¯¤ÎÊúÉé¤âÌÀ¤«¤¹¡¡
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç£´°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤òÆ¨¤·¤¿µªÊ¿Íü²Ö¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µªÊ¿¤Ï£³£±Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢Âç¤¤¯°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¡¡³§¤µ¤óÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÍü²Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÉü³è¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¼ïÌÜ¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤ÉÉü³è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤· ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍü²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥¯¤¬»÷¹ç¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¤ÎÉüµ¢¤ò¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è²÷¿Ê·â¤Î»Ï¤Þ¤ê¡ªÍèÇ¯¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µªÊ¿¤Ï£¹·î£²£¹Æü¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢À¾»³¿¿¸ê¤µ¤ó¤È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡££²£±Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¹ç·×£±£´£´¡¦£´£±ÅÀ¤Ç£´°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢µªÊ¿¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿£²£°£²£°Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£