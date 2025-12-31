¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢ÂæÏÑ³ô¤ÏÈ¿È¯
Åìµþ»þ´Ö17:38¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25630.54¡Ê-224.06¡¡-0.87%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3968.84¡Ê+3.72¡¡+0.09%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 28963.60¡Ê+256.47¡¡+0.89%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4214.17¡Ê-6.39¡¡-0.15%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8714.31¡Ê-2.77¡¡-0.03%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 85334.88¡Ê+659.80¡¡+0.78%¡Ë
¡¡£³£±Æü¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Ç¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î»Ô¾ì¤¬¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤ÏÈ¿È¯¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¹ë½£»Ô¾ì¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç°ú¤±¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤äÁÇºà¤¬¾å¾º¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¶âÍ»¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£´Ú¹ñ»Ô¾ì¡¢¥¿¥¤»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®È¿È¯¡£ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢¶âÂ°ºÎ·¡²ñ¼Ò¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ºー¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¡¦ÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ±ÒÄÌ½¸ÃÄ¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Îµ®½£³ýçÊ¼ò¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÃíÀ¸»º¥áー¥«ー¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÈ¿Íî¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¡¢¸÷³Øµ¡´ï¥áー¥«ー¤Î½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê¥µ¥Ëー¡¦¥ª¥×¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÌÖ°×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Î·ÈÄøÎ¹¹ÔÌÖ¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤ÎÃæ¾£¹µ¸Ô¡Ê¥Á¥ç¥ó¥µ¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¥áー¥«ー¤Î£Â£Ù£Ä¡ÊÈæ°¡íì¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡£ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¹ÛÊª¡¦ÁÇºà´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥Ú¥ê¥ª¥ó£Ø¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥Þ¥¼¥é¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¯¥µ¥¹¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥¯¶ä¹Ô¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î£Á£Ò£Â¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25630.54¡Ê-224.06¡¡-0.87%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3968.84¡Ê+3.72¡¡+0.09%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 28963.60¡Ê+256.47¡¡+0.89%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4214.17¡Ê-6.39¡¡-0.15%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8714.31¡Ê-2.77¡¡-0.03%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 85334.88¡Ê+659.80¡¡+0.78%¡Ë
¡¡£³£±Æü¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Ç¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î»Ô¾ì¤¬¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤ÏÈ¿È¯¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¹ë½£»Ô¾ì¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç°ú¤±¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤äÁÇºà¤¬¾å¾º¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¶âÍ»¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£´Ú¹ñ»Ô¾ì¡¢¥¿¥¤»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®È¿È¯¡£ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢¶âÂ°ºÎ·¡²ñ¼Ò¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ºー¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¡¦ÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ±ÒÄÌ½¸ÃÄ¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Îµ®½£³ýçÊ¼ò¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÃíÀ¸»º¥áー¥«ー¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÈ¿Íî¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¡¢¸÷³Øµ¡´ï¥áー¥«ー¤Î½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê¥µ¥Ëー¡¦¥ª¥×¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÌÖ°×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Î·ÈÄøÎ¹¹ÔÌÖ¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤ÎÃæ¾£¹µ¸Ô¡Ê¥Á¥ç¥ó¥µ¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¥áー¥«ー¤Î£Â£Ù£Ä¡ÊÈæ°¡íì¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡£ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¹ÛÊª¡¦ÁÇºà´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥Ú¥ê¥ª¥ó£Ø¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥Þ¥¼¥é¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¯¥µ¥¹¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥¯¶ä¹Ô¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î£Á£Ò£Â¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£