J3Î°µå¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ëÀéÍÕÏÂÉ§Áª¼ê¡¡(¼Ì¿¿¡§Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í)

¥µ¥Ã¥«¡¼J3¡¦FCÎ°µå¤Ï31Æü¡¢ÀéÍÕÏÂÉ§Áª¼ê¤¬¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤è¤ê´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

40ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀéÍÕÁª¼ê¤Ï2005Ç¯¤Ë¿·³ã¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¡£2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¤ËÉüµ¢¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ1¤Ç5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ11·î¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×11Ç¯È¾ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·³ã¤È¤Î·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇËþÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÀéÍÕÁª¼êËÜ¿Í¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ²­Æì¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤Ó¤È³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ²­Æì¸©¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÎÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£