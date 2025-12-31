¿·³ãÂàÃÄ¤ÎÀéÍÕÏÂÉ§¤¬J3¡¦FCÎ°µå¤Ø¡¡´°Á´°ÜÀÒÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»°Õµ¤¹þ¤ßÌÀ¤«¤¹¡¡¡¡²Æì¤Ë¡È´î¤Ó¡É¤È¡È³Ú¤·¤µ¡É¤ò¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¡ÈÌ´¡É¤È¡ÈÌÜÉ¸¡É¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø
¥µ¥Ã¥«¡¼J3¡¦FCÎ°µå¤Ï31Æü¡¢ÀéÍÕÏÂÉ§Áª¼ê¤¬¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤è¤ê´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
40ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀéÍÕÁª¼ê¤Ï2005Ç¯¤Ë¿·³ã¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¡£2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¤ËÉüµ¢¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ1¤Ç5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ11·î¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×11Ç¯È¾ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·³ã¤È¤Î·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇËþÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕÁª¼êËÜ¿Í¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ²Æì¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤Ó¤È³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¸©¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÎÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£