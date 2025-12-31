²£ÉÍÎ®À±¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×²ÎÉñ´ìºÂ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ¦»Ñ¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÈÏÃÂêºî½Ð±é¤¬Â³¤¤¤¿ÀáÌÜ¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ184¡¦7²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¼Â¼ÌË®²èÎòÂå1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¾å±Ç²ñ¤¬Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤ÏÏÂÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÏÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î»äÉþ»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë²ÎÉñ´ìºÂ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È1Ç¯¤òÁí³ç¡£¤½¤·¤Æ¡Ö2026Ç¯¤Ï¡ØÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤¬¸ø³«¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè½©¸ø³«¤Î¼ç±éºî¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡É¦¤ÎÀ¸¤¨¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£¡ÖÂç³¢Æü¤Ë¥ï¥¤¥ë¥ÉÎ®À±¤¯¤ó¤¬¸«¤ì¤Æ¡¢¤è¤¤Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃåÊª»Ñ¤Ç¤ªÉ¦¤â´ÓÏ½¤¬¤¢¤ê»ÑÀª¤âÎÉ¤¤¤Î¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡ÖÎ®À±¤¯¤ó¤ªÉ¦¤¬½Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¤º¤¦¡¼¤Ã¤ÈÎ®À±¤¯¤ó¤Ë´¶Æ°¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡ºÇ¹â¤Î1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë¹ñÊõµé¤Ê1Ç¯¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£