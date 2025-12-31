»³»û¹¨°ì¡¡¡Ö¤É¤ì¤Ç²Î¤¦¤«ÌÂ¤¤Ãæ¡×¹ÈÇò½Ð±éÁ°¤Ë¿´¶¤Ä¤Å¤ë¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì¡Ê64¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£NHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¡¢¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢º£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î»³»û¡£Æ±ºî¤Ç¤ÏÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î²¸»Õ¡¦ºÂ´ÖÀ²ÅÍ¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Ë¡È¿Þ°Æ²Ê¤Î¥ï¥Ã¥µ¥ï¥Ã¥µ¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀïÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Þ¤µ¤«¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤Î¥½¥í¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¥«¥Ð¤ª¡¦¥Á¡¼¥º¡¦¤«¤Þ¤á¤·¤É¤ó¡¦ÁÇ¤Î¤É¤ì¤Ç²Î¤¦¤«ÌÂ¤¤Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÂ³¤±¡¢¡Öº£Ìë¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡»³»û¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¥«¥Ð¤ª¡¦¤«¤Þ¤á¤·¤É¤ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£