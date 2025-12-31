¿Íµ¤À¼Í¥¤¬Î¥º§È¯É½¡ÖÀè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÆü³ÞÍÛ»Ò¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££±£µÇ¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢º§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¡¢º£¤Î»ä¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÆü¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº£¸å¤È¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü³Þ¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££°£¹Ç¯¤Î¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×½©»³ßºÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£