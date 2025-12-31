Âç³¢Æü³ÆÃÏ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡ªÏ²Â®¤ÎÂæ½ê¡Ö¹õÌç»Ô¾ì¡×¤Ï1Æü¤ÇÌó10Ëü¿Í¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î½ÐÄ¥Ä«»Ô¡ÖÎÉ¤¤ÎØÅç¡¢¿·¤·¤¤ÎØÅç¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¡¡´ØÅìÊ¿ÌîÉô1·î2ÆüÌë¤ËÀã±À¤«
Âç³¢Æü¤Î31Æü¡¢ÎóÅç³ÆÃÏ¤Ç¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Àµ·î´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤Ç¤â»°¤¬Æü¡¢Àã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ÒÀª¤Î¤¤¤¤À¼¤¬¶Á¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÈÏ²Â®¤ÎÂæ½ê¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçºå»ÔÃæ±û¶è¤Î¡Ö¹õÌç»Ô¾ì¡×¤Ç¤¹¡£
Àµ·îÎÁÍý¤Î¿©ºà¤Ê¤É¤òµá¤áË¬¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤Ê¤É¤Ç¡¢°ìÁØ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¡ÊQ.²¿¤òÇã¤Ã¤¿¡©¡Ë¥Õ¥°¤ò¡£¡Ê²Á³Ê¤Ï¡ËÎãÇ¯¤è¤ê¾¯¤·¹â¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÇã¤Ã¤¿¥Þ¥°¥í¤Î¤ª»É¿È¤È¤ª¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¡Ä¤¢¤Ã¡ª¥¨¥ÓÅ·Çã¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤ï¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÌç»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢31Æü°ìÆü¤ÇÌó10Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¡Ö¤ä¤Öµ×¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Öµ×¡×¤Ç¤Ï31Æü¡¢ÉáÃÊ¤ÎÌó4ÇÜ¤È¤Ê¤ë600¿©°Ê¾å¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¸á¸å10»þÈ¾¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºê»ÔÆâ¤Î¡Ö¸÷¸»»û¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥µ¥µ¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¾â¤Ä¤Æ²¤ÎÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î°ìÉô¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë½ÐÄ¥Ä«»Ô¤¬¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î±Ä¶ÈÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡ÖºÒ³²¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¡£¡ÊQ.¼ÂºÝÍè¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤µ¤Ã¤Æ»Ï©ÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¡¢¤Ä¤®¤Ï¤®¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¡ÊÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ë¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¶»¤ËÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤Í¡¢¡ÊÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤¿¤Á¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¤Î»ÔÌ±¤â¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÉ¤¤ÎØÅç¡¢¿·¤·¤¤ÎØÅç¡¢Ä«»Ô¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤ÎÂç³¢Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤êÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·³ã»Ô¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¸á¸å4»þ»þÅÀ¤ÎÀÑÀã¤Ïµû¾Â»Ô¼éÌç¤Ç35cm¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤â2026Ç¯1·î2ÆüÌë¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÀã±À¤¬È¯À¸¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£