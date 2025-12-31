ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¤½¤Ð¥Ç¡¼¥ÈÄù¤á¡Ö¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤¹¤´¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡ª¡×52ºÐ²»³Ú²È¤Î£Ó£Î£Ó¤ËÅÐ¾ì
½÷Í¥ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê39¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó¾®µÜ»³ÍºÈô¡Ê52¡Ë¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Ð¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¾®µÜ»³¤Ï¡Ö¶¾Çþ¤ª¤µ¤á¡£ËèÅÙ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÀÖºä¤Îº»²ÀÍå¤µ¤ó¤Ø¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¢¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤¹¤´¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡ª¡¡º£Ç¯ºÇ¸å¤Ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤òË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÅÄÃæ¤¬¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡Öº£Ç¯1Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ð¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¡£
¾®µÜ¤ÏÅÄÃæ¤Î´§¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Î¾ïÏ¢¥²¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£