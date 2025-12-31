¹Åç¤Î19ºÐMFÌÚ¿áæÆÂÀ¡¢¤¤¤ï¤¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤Ë¡ÖÀ®Ä¹¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤ï¤FC¤Ï31Æü¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎMFÌÚ¿áæÆÂÀ(19)¤¬°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¤è¤ê¡¢°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤Ï¹Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌÚ¿á¤Ï¹Åç¥æ¡¼¥¹¤«¤éº£µ¨¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Î¤¤¤ï¤¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï16»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¤¤ï¤FC¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¤è¤ê¡¢°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤Ï¹Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌÚ¿á¤Ï¹Åç¥æ¡¼¥¹¤«¤éº£µ¨¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Î¤¤¤ï¤¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï16»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¤¤ï¤FC¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£