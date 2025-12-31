ÀéÍÕMF¹â¶¶°íÚð¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï31Æü¡¢MF¹â¶¶°íÚð(27)¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ïº£µ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤Æ¤Î17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¸¥§¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥Õ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤ä¤Ã¤ÈÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ç¾º³Ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ËèÆü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂçÀ¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á¤Î2Ç¯´Ö¤Ï»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿§¡¹¤ÊÉôÊ¬¤Ç¾å¼ê¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò²õ¤·¤Æ¡¢ÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸·¤·¤¤¾õ¶·¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¶¯¤¯Íê¤â¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¡¡¹â¶¶¤Ïº£µ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤Æ¤Î17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¸¥§¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥Õ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤ä¤Ã¤ÈÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ËèÆü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂçÀ¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á¤Î2Ç¯´Ö¤Ï»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿§¡¹¤ÊÉôÊ¬¤Ç¾å¼ê¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò²õ¤·¤Æ¡¢ÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸·¤·¤¤¾õ¶·¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¶¯¤¯Íê¤â¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×