Rockon Social Club¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¶¦±é¡¡¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ÇMISIA¤âÅÐ¾ì¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
¡¡Rockon Social Club¤¬¡¢24Æü¡¢25Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØKURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin¡Ç-¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÏÇ®¶¸Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªRockon Social Club¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢9·î5Æü¤ÎÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢µÜ¾ë¡¢°¦ÃÎ¡¢¿ÀÆàÀî¤Þ¤Ç¡¢Á´7²ñ¾ì18¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î11·î¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î²£ÉÍBUNTAI¸ø±é2Æü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¤·¤Æ¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éver.¡Ë¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢Rockon Social Club¡Ê°Ê²¼¡¦RSC¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢À®ÅÄ¾¼¼¡¡ÊVo,Gt¡Ë¡¢²¬ËÜ·ò°ì¡ÊGt,Vo¡Ë¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡ÊBa,Vo¡Ë¡¢Á°ÅÄ¹ÌÍÛ¡ÊKey,Vo¡Ë¡¢»û²¬¸Æ¿Í¡ÊBa,Gt,Producer¡Ë¡¢ÀÄ»³±Ñ¼ù¡ÊDr¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤¬ÁíÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖStill Rockin'¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡24Æü¤Î¸ø±é¤ÇºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¡£ÃËÆ®¸ÆÁÈ¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥Ã¥¯¤è¡¢ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¤è¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦°½¾®Ï©¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢Á´Êý°Ì360ÅÙÆ´¤ì¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡È¥ß¥Í¤µ¡É¡Ê·àÃæ¤ÇÀ®ÅÄ¤¬±é¤¸¤¿ÌòÌ¾¡Ë¤¬¤¤¤ë¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¶½Ê³¤®¤ß¡£¡Öº£À¤µªºÇ¹â¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ª¡×¤È¤Î¶Ê¾Ò²ð¤Ç¡¢°½¾®Ï©ºî»ì¡¦»û²¬ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¡Ö°¦»àÅ·Î®¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ°½¾®Ï©¤¬²Î¤¤½Ð¤¹¤È¡¢²¬ËÜ¡¢À®ÅÄ¤Ø¤È¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ì¡¼¡£¥µ¥Ó¤ÇÂç¹ç¾§¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¡ª¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë°½¾®Ï©¤ËµÒÀÊ¤«¤é¡Ö¥¥ã¡¼¡ª¡×¤ÈÕÈÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤È·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥¢¥Î¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¡¢BAR¥«¥¦¥ó¥¿¡¼É÷¤ÎÀßÄê¤Ç²¬ËÜ¤È¹â¶¶¤¬¡ÖËÍ¤é¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢ÌîÂ¼µÁÃËÀèÀ¸¡ª¡×¤È¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£ÂçÀ¼±ç¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÌîÂ¼µÁÃË¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é·ã¤·¤¹¤®¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Î¶Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©³Ú´ï¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¤Î¤Ò¤È¸À¤«¤é¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¡£ÌîÂ¼¤ÈÀ®ÅÄ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¤È¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤ÏÂçÍ§¹¯Ê¿¡õRSC¤Ç¼ýÏ¿¡Ë¤Ç²¬ËÜ¤È¹â¶¶¤¬Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¿ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬Í¾±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î²»¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ªÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«!?¡¡¤³¤³¤«¤é¤¬°Ëâ¤Î»þ´Ö¤À¡ª¡×¤ÈÀÄ»³¤¬ÆÍÇ¡¹ð¤²¤ë¤È¡¢¡Ö3ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤ê!?¡×¡Ö¥¸¥å¡¦¥Æ¡¼¥à¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤«¤é¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬RSC¤Î±éÁÕ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ßÎ×¡£¡Ö»à¤Ì¤Û¤É¥¸¥å¡¦¥Æ¡¼¥à¡×¡Ê¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡õRSC¡Ë¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÈÍí¤ß¤Ê¤¬¤éÂç´Ñ½°¤òÀðÆ°¤¹¤ë³Õ²¼¤Ë¡¢À®ÅÄ¤È²¬ËÜ¤â¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥æ¥Ë¥¾¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÄÉ¿ï¤¹¤ë¡£¡Ö¸ãÇÚ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡È°¦¤·¤Æ¤ë¡É¤È²Î¤¦¶Ê¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤ÄÈù¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë³Õ²¼¤ÎÍº»Ñ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ò¤ìÉú¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢²æ¤é¤ÎÂç»Õ¾¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡ª¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡ªºæÀµ¾Ï¡ª¥Þ¥Á¥ã¥¢¥¤µ¤ó¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª1Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤ÆRSC¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª1Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢ÁÇÀ¤¬¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê½ã¿è¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¥È¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¤¡¢²Î¤ï¤º¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤í¤¦¤È¤¹¤ëºæ¤Ë¡¢RSC¤¬¥º¥Ã¥³¥±¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó»ß¤á¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Ë²¿¤ò²Î¤¦¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤Æ¡ÖºæÀµ¾Ï¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¡¢RSC¤Î¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ú¤±¤ò¼è¤é¤º¡¢ºÇ¹â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆËÜÊÔ½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTIME ZONE¡×¤«¤é¡ÖDAYBREAK¡×¤Ø¤È¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤ÎÂåÉ½¶Ê¤¬¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥Ó¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬À¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ìÂÎ¤Ë¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÈäÏª¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÒÀÊ¤«¤é¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£»û²¬¤ÎMC¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤«¤éºÆ¤ÓÌîÂ¼¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¡¢Ä¶Àäµ»¹ª¤Î¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡ÖStill Rockin'¡×¤Ø¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÄ°¤«¤»¤¿¥é¥¦¥É¤Ê¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¤ò¡¢ÌîÂ¼¤Î»²²Ã¤Ç¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë²ò¤Êü¤Ã¤Æ¡¢¶½Ê³¤ÎÔ°ÔÆ¤È²½¤·¤ÆËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï°½¾®Ï©¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡¢ºæ¤â´Þ¤á¤Æ½Ð±é¼Ô¤¬ÀªÂ·¤¤¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢À¹Âç¤Ê¼êÇï»Ò¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ½ª±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡25Æü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃÊÅÄ°ÂÂ§¤È¡¢HOUND DOG¤ÎÂçÍ§¹¯Ê¿¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂçÍ§¹¯Ê¿¤È¤Ï¡¢24Æü¤ÎÌîÂ¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Âç¿Í¤Ê¡Ö¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¡£
¡¡ÃÊÅÄ¤È¤Ï¡È½ª³è¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¡ÖB¡¦A¡¦N¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢MISIA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡Ö½ý¤À¤é¤±¤Î²¦¼Ô¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËMISIA¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½ý¤À¤é¤±¤Î²¦¼Ô¡×¤òÇ®¤¯²Î¤¤¾å¤²¡¢2Ìë¤Ë¤ï¤¿¤ëRockon Social Club¤È¡ÈSHOW MAN¡É¤¿¤Á¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Rockon Social Club¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡×¤Ë¡¢ºæ¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
