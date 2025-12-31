Ãæ¹ñ¤ÎÍ¿ÍÈô¹ÔÁ¥¡Ö¾Í±À¡×ÎÌ»º¤Ø¡¡´Ñ¸÷¤ÎÌÜ¶Ì¤ËÅêÆþ¡¢·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë
¡¡¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û31ÆüÉÕ¤Î¹á¹Á»æ¡¢ÌÀÊó¤ÏÃæ¹ñ¹ñÍ´ë¶È¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¹©¶È½¸ÃÄ¤¬³«È¯¤·¤¿Í¿ÍÈô¹ÔÁ¥¡Ö¾Í±À¡×¤¬30Æü¤ËÀµ¼°¤ËÎÌ»ºÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¾Í±À¤ò¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤·¡¢·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÌÀÊó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾Í±À¤ÏÁ´Ä¹50¥á¡¼¥È¥ë¤Ç10¿Í¾è¤ê¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¤Ë¤è¤ëÉâÎÏ¤Ç¹âÅÙ100¡Á300¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¡£ºÇ¹â»þÂ®100¥¥í¡£Èô¹Ô»þ´Ö¤ÏºÇÂç10»þ´Ö¤Ç¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï700¥¥í¡£¿âÄ¾¤ËÎ¥ÃåÎ¦¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¹©¶È½¸ÃÄ¤Ï12·î30Æü¡¢Ãæ¹ñÌ±ÍÑ¹Ò¶õ¶É¤«¤é¾Í±À¤ÎÀ½Â¤µö²Ä¤ò¼èÆÀ¡£1¹æµ¡¤ò±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡£