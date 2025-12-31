¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÛÀÄ»³¼þÊ¿¤¬6ÅÙÌÜ¤ÎV¡¡À¤Âå¸òÂå¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡¡´ÓÏ½¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç¾Þ¶â²¦
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÇSG¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬31Æü¡¢·ãÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿8¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÏÈ¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿ÀÄ»³¼þÊ¿¡Ê41¡á°ËÀªºê¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢·üÌ¿¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤ë¶â»ÒÂçÊå¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º¡¢10¼þ²ó¤òÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï23Ç¯°ÊÍè¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6¾¡ÌÜ¡£SG¤Ï19ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¹õÀîµþ²ð¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÃÙ¤ì¡¢3Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤â±¦ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ÏÂ®¤¤¤¬¡¢Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹õÀîµþ²ð¡¢º´Æ£Îå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·À¤Âå¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢ÎëÌÚ·½°ìÏº¤È¤È¤â¤ËÃÛ¤¾å¤²¤¿¡ÈAS2¶¯»þÂå¡É¤ÏÊø¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Àá¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ¹â¤Î½¸Ãæ¤ò¹þ¤á¤¿¼î¶Ì¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¶Ã¤¤¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡º£Àá¤³¤³¤Þ¤ÇÇòÀ±¤Ê¤·¡£¤½¤·¤Æ¹õÀîµþ²ð¤ÎÇúÁö¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢·èÃÇ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁÈ¤ßÄ¾¤·¤¿¡£ËÄÂç¤Êºî¶È¤Ï³Ð¸ç¤Î¾å¡£Ãç´Ö¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÎÏ¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£ÁÈ¤ßÄ¾¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÎý½¬¤Ç¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¼þ°Ï¤Ë¤À¤¤¤Ö¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ëÍýÍ³¤Ï¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¡£°ËÆ£Àµ»Ê¤µ¤ó¡¢ÃÓÅÄÀ¯ÏÂ¤µ¤ó¡£ÀÄ»³¤ËÍ¥¤·¤¯¤â¸·¤·¤¯¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢Æñ¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤òº£Ç¯¸åÈ¾¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤¿»þ¡¢ÀÄ»³¤Î¶»¤ÎÃæ¤ò¥°¥Ã¤ÈÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÅúÌµÍÑ¤Î6ÅÙÌÜ¾Þ¶â²¦¡£ÀÄ»³¤Ï²þ¤á¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö5Æü´Ö¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤¬É½¾ð¤Ë¤Ï¡¢À¤Âå¸òÂå¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¡¢¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¾ìÆâ¤Î1Ëü1484¿Í¤¬ÀÄ»³¤Î¸Ø¤ê¡¢°ÕÃÏ¡¢¥×¥é¥¤¥É¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£