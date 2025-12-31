¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×À¼Í¥¡¦Æü³ÞÍÛ»Ò¤¬Î¥º§¡ÖÀè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò¡Ä¡×
À¼Í¥¤ÎÆü³ÞÍÛ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æü³Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢º§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Î¥º§¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´ÎÐ¡¢º£¤Î»ä¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÆü¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº£¸å¤È¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Æü³Þ¤Ï¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×¤Î½©»³ßºÌò¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î°Ã²ÎÉ±Ìò¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£15Ç¯12·î30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÇ¯Æâ¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£