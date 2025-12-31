Æü³ÞÍÛ»Ò¡¡Î¥º§¤òÈ¯É½¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÆü³ÞÍÛ»Ò¡Ê£´£°¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢º§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Àè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¡¢º£¤Î»ä¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÆü¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº£¸å¤È¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Æü³Þ¤Ï£²£°£±£µÇ¯£±£²·î¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÂè£±£¹²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç½õ±éÀ¼Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£