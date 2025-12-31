¡Ö·àÃÄEXILE¡×½êÂ°¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤é 2026Ç¯¤«¤é¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤Ø¡¡½êÂ°¤ÏLDH¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Ì£Ä£È¡×¤¬£³£±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¡×½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¢±öÌî±Íµ×¡¢Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤é¤¬¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¤Ï¼¡¤Ê¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿É½¸½ÎÏ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦´ë²è¡¦»£±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÎ°è¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¼«¤éºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£à±é¤¸¤ëá¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢àÁÏ¤ê½Ð¤¹á¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤ê¶¯¤¤Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¸þ¤«¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¦±öÌî±Íµ×¡¦Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤Î£´Ì¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÄ©Àï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·îËöÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£²ó¤Î·èÃÇ¤ÏÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤àÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢£´Ì¾¤ÎÁÛ¤¤¤È·èÃÇ¤ò¡¢²¹¤«¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â£´Ì¾¤Ï¡¢£Ì£Ä£È¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤«¤é¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£´¿Í¤¬£Ì£Ä£È½êÂ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÈà¤é¤Ø¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£