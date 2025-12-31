DEAN FUJIOKA¤é¡¢M!LK¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×ÈäÏª¤Ë´¿À¼¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÂè9²ó¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëDEAN FUJIOKA¡¢7¿ÍÁÈ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö²ÎÍØÉñÍÙ½¸ÃÄ¡¦Î¶µÜ¾ë¡¢6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤¬²°¤Î²ì²°ÁÔÌé¤¬31Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å1»þ5Ê¬¡Á¡¿ABEMA¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶Ê¥ì¥¢²Î¾§
DEAN¤é¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö¡ÈÅÜÅó¤Î60Ê¬¡ÉÊ¿À®¡¦ÎáÏÂºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¡Á¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´¤Î°ìËë¡Á¡×¤Ë»²²Ã¡£5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥µ¥ÓÁ°¤Î¡Ö¤¢¤ì º£Æü¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÇDEAN¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¡£¥°¥Ã¥É¤Î·Á¤Ç³Ü¥é¥¤¥ó¤ò±è¤¦¿¶¤ê¤â¸«»ö¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
DEAN¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¥Ç¥£¡¼¥óÍÍ¤Î¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¸«¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¡¢Âç³¢Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶Ê¥ì¥¢²Î¾§
¢¡DEAN FUJIOKA¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×ÈäÏª
DEAN¤é¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö¡ÈÅÜÅó¤Î60Ê¬¡ÉÊ¿À®¡¦ÎáÏÂºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¡Á¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´¤Î°ìËë¡Á¡×¤Ë»²²Ã¡£5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥µ¥ÓÁ°¤Î¡Ö¤¢¤ì º£Æü¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÇDEAN¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¡£¥°¥Ã¥É¤Î·Á¤Ç³Ü¥é¥¤¥ó¤ò±è¤¦¿¶¤ê¤â¸«»ö¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢¡DEAN FUJIOKA¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ËÈ¿¶Á
DEAN¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¥Ç¥£¡¼¥óÍÍ¤Î¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¸«¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè9²ó¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¡¢Âç³¢Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û