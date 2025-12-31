¡Ú40¡¦50Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¡Û¡È¾¼ÏÂ¥Ø¥¢¡É¤Ï¤â¤¦Â´¶È¡ª Âç¿Í¥ì¥¤¥äー¤ÇÂ¨¡¦º£¤Ã¤Ý♡
ÎáÏÂ¤Îº£¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¡ÈÂç¿Í¥ì¥¤¥äー¡É¤¬¿Íµ¤¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤ËÆ°¤¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤È¼ã¡¹¤·¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¡£Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤°¤Ã¤Èº£¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¤Î´Ý¤ß¤ÈÌÓÀè¤ÎÆ°¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÓÀè¤ËÆ°¤¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¸ª¤Ë¤Ä¤¯°ÌÃÖ¤Ç¼«Á³¤Ë³°¥Ï¥Í¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤â¥¦¥§ー¥Ö¤Ç¤â±Ç¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¼«Á³¤Ê´Ý¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ½÷À¤é¤·¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¥¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤¯¤Ó¤ì¥Ø¥¢
¤³¤Á¤é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¼ó¸µ¤Î¤¯¤Ó¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬½Ü¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥éー¤Î±¢±Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¥¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë·ë¤Ù¤ëÄ¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢Ë»¤·¤¤Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬½Ü
¤³¤Á¤é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ì¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@kitadani_koujiro¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥¯¥Ó¥ì¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£É÷¤ËÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú¤µ¤äÆ°¤¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Ä¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
writer¡§Nakazono Sayuri