¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÀõ°æ´ë²è¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£³£±Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾¼Çî¤¬Æ±Æü¤ËÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÚÀ¶¿å¾¼Çî¡Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¶¿å¾¼Çî¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢Âà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï£±£¹£µ£·Ç¯£±£²·î£±£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££·£´Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤ì¤éÀÄ½Õ¡ª¡×¡Ê¼ç±é¡¦ÃæÂ¼²í½Ó¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¢¡Åê¹ÆÁ´Ê¸
¡ÚÀ¶¿å¾¼Çî¡Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¶¿å¾¼Çî¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢Âà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÀ¶¿å¾¼Çî¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤È¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü
