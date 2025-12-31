¡ÚµþÅÔ¶âÇÕ¡Û¥ä¥ó¥¡¼¥Ð¥í¡¼¥º¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É´¶È´·²¤ÇÅÐºä¡¡¾åÂ¼Ä´¶µ»Õ¡Ö£²ÁöÌÜ¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¢¡Âè£¶£´²óµþÅÔ¶âÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£´Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£²·î£³£±Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¡ÊÇÏÎð¤Ï£²£¶Ç¯¤ÎÉ½µ¡Ë
¡¡Ãæ£²½µ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾åÂ¼ÍÎ¹Ô±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ï·ªÅì¡¦ºäÏ©¤Ç¥Ù¥é¥¸¥ª¥ô¥¡¥ì¥ë¡Ê£³ºÐ¿·ÇÏ¡Ë¤Ë£³ÇÏ¿ÈÈ¾Àè¹Ô¡£½Å¿´¤ÎÄã¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç±Ô¤¯¥°¥ó¥°¥ó²ÃÂ®¤·¡¢£µ£³ÉÃ£±¡½£±£²ÉÃ£¶¤Ç£±ÇÏ¿ÈÀèÃå¤·¤¿¡£¾åÂ¼Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¾è¤êÆñ¤·¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢£²ÁöÌÜ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂÎ½Å¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀ®Ä¹Ê¬¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£