¥Ó¥è¥ó¥»¡¢2025Ç¯¤À¤±¤Ç¼ýÆþ¤ÏÌó230²¯±ß¡ª»ñ»º1500²¯±ß°Ê¾å¡¢¥Õ¥©ー¥Ö¥¹»ï¤¬¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡×Ç§Äê¡¡
¡¡²Î¼ê¥Ó¥è¥ó¥»¤¬¡¢¥Õ¥©ー¥Ö¥¹»ï¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ»º¤¬10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1570²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¥Ó¥è¥ó¥»¤Ï¡¢É×¥¸¥§¥¤¡¦Z¤ä¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥ê¥¢ー¥Ê¡¢¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤Ë¼¡¤°¡¢²»³Ú³¦¤Ç5¿ÍÌÜ¤Î¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¥¸¥§¥¤¡¦Z¤â¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡ªÌ¼¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¤¥ô¥£ー¤Î»ñ»º¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©
¡¡¥Ó¥è¥ó¥»¤Ï2008Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö¥Ñー¥¯¥¦¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤òÀßÎ©¡£¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¥¥ã¥ê¥¢Á´ÈÌ¤ò´ÉÍý¤·¡¢²»³Ú¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¢¥³¥ó¥µー¥ÈÀ©ºî¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ©ºîÈñ¤ò¼«¼Ò¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¼«¤é³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡¢¶áÇ¯¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¸Ä¿Í»ñ»º¤¬µÞÁý¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Î¡Ö¥«¥¦¥Üー¥¤¡¦¥«ー¥¿ー¡¦¥Ä¥¢ー¡×¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾å¤À¤±¤Ç4²¯¥É¥ë¡ÊÌó623²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó78²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ø±é¤ò¥Ñー¥¯¥¦¥Ã¥É¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Ï¤è¤ê¹â¤¤Íø±×Î¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ä¥¢ー¼ý±×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²»³Ú¥«¥¿¥í¥°¤«¤é¤Î¼ýÆþ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ê¤É¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¤Ï2025Ç¯¤Î¥Ó¥è¥ó¥»¤Î¼ýÆþ¤¬ÀÇ°ú¤Á°¤Ç1²¯4800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó230²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë²Ô¤¤¤À¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë