¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥«¥í¥Ë¤Î·ªÃ«¤¬12·î30Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖOfficial¥«¥ê¥¹¥Þ3¡×¤Ë½Ð±é¡£Åö½é¡¢ºÊ¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¡¢·ªÃ«¤¬¥¤¥±¥á¥ó²½!?È±¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡õ¥¿¥¥·ー¥É¤Ç°õ¾Ý¤¬¤é¤ê
¡¡·ªÃ«¤Ï30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥Èーー¥¯!¡×Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¤Ç¡¢·ëº§¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊó¹ð¡£¿ØÆâÃÒÂ§¤«¤é¡Ö¡ÊºÊ¤Î¡ËÎ¾¿Æ¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤¿¤ä¤ó¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡YouTube¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÎ¾¿Æ¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤äÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Â¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¥×¥í¥Ýー¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤½¤³¤«¤é¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡Ä¡ÊºÊ¤Î¡Ë¤´Î¾¿Æ¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ºÇ°¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÇÂçÀèÇÚ¤Î¿¹ÏÆ·ò»ù¤Ë°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¤¥áー¥¸¤¬¥¬¥¿Íî¤Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±é¼ÔÆ±»Î¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥¥ã¥é¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÈ¯¤·¤¿°ÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ø°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢¡Ö11·î¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡×¤È¼Â¸½¡£¤¤¤¶²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÊ¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Æ·¯¤ÏÀ¿¼Â¤Ê¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ªÃ«¤Ï¡Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬°¤¹¤®¤Æ¡Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È·É¸ì»È¤¨¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤¤ó¤À¤Í¡×¤È´¶¿´¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÌ¼¤È¡Ë·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤ÈµÕ¤Ëº©´ê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£¥ê¥ó¥À¥«¥éー¡ç¡¦Den¤Ï¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Á´Á³¥¤¥áー¥¸°ã¤¦¤«¤â¡×¤È·ªÃ«¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ªÃ«¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤âÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡È¥â¥Æ¤Ê¤¤¥¥ã¥é¡É¤Ç¥Ö¥ìー¥¯¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯12·î30Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥°¥ìー¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Î¸ø¼°HP¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ Îø¿Í¤¬¤Ç¤¡Ø¹¬¤»¤ÊÄ«¡Ù¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÁØ¤ËÊó¹ð¡£°ì»þ¡¢HP¤¬¥µー¥Ðー¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
