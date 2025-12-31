¡Ú¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Û¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤Ë²«¿§¤¤ÈáÌÄ¡¡¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ÎÈ¿¶Á¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Æ²èÌÌ³ä¤ì¤ë¡×
¢£¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡¡Öº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ "ÅÜÅó¤Î60Ê¬"Ê¿À®¡¦ÎáÏÂºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Á¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´¤Î°ìËë¡Á¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢DEAN FUJIOKA¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢Î¶µÜ¾ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¢²ì²°¡Ê¤«¤¬²°¡Ë¤é¤¬MiLK¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶Ã¤«¤»¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«
¡¡¥µ¥Ó¤ËÆþ¤ë¡Ö¤¢¤ì¡Äº£Æü¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿DEAN FUJIOKA¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤ÈáÌÄ¤¬¡£¤½¤Î¸å¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ò²Î¤¤ÀÚ¤ê¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥£¡¼¥óÍÍ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ó¥Õ¥¸¥ª¥«¤Î¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥Ç¥£¡¼¥óÍÍ¤Ï¥º¥ë¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤Î¥Ó¥¸¥å¤ÎÇúÈ¯¤·¤Æ¤Æ¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤ª¥Ç¥£¡¼¥óÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Æ²èÌÌ³ä¤ì¤ë¡×¡Ö¶«¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿ww¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¸á¸å1»þ¤Ë³«±é¤·¡¢¸á¸å7»þº¢¤Ë½ª±éÍ½Äê¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤·¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
