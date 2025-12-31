ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¡ÖÌë¹¹¤«¤·¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¡×¤âÌëÍ·¤Ó¤¹¤ë»þ¤Ï¡Ö¼ñÌ£¤ËÁö¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×ÃçÎÉ¤·¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÏÁáÄ«¤Î³èÆ°¾Ú¸À
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢¿²»þ´Ö¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÆü»Å»ö¤¬¤Ê¤¤Æü¤Î½¢¿²»þ´Ö¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö26¡Ê»þ¡Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸áÁ°2»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï½¢¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤«¤é¡ÖÌë¹¹¤«¤·¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡ÖÌë¹¹¤«¤·¤Ï¤½¤ó¤Ê¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
¡¡Ìë¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½¼ñÌ£¤ËÁö¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¤¥ó¥É¥¢¤Î¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌëÄà¤ê¤È¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤Ï¡Ö1²ó¤µ¡¢Ä«¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö²¶¤¬ÌëÍ·¤Ó¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢À¨¤¤Ë»¤·¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¡£ÂÎÎÏ¤¹¤²¤¨¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£