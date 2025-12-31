¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤Î±Ø¤½¤Ð¡×¤Ï·ë¶É¤É¤³¡© ¡È¾ïÀß¤ÎÆüËÜºÇËÌ¡É¤ò¿©¤Ù¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤é¡ÖÇÑÀþ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·ï
¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤Î±Ø¤½¤Ð¡×¤Ï¤É¤³¡©
¡¡±Ø¹½Æâ¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È±Ø¤½¤Ð¡É¤Ï¡¢½Ð½Á¤äÌÍ¤Ë¤½¤Î¤´ÅöÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾è¤ê·Ñ¤®¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼çÍ×±Ø¤Ë¤¢¤Ã¤¿±Ø¤½¤Ð¤â¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¡È¾ïÀß¡ÉÆüËÜºÇËÌ¤Î±Ø¤½¤Ð¡×¤È¡¢¤½¤Î¡ÖËÜ¾ì¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤½¤ì¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤Î±Ø¤½¤Ð¡×¤Î¾Î¹æ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½¡Ã«ËÜÀþ¤Î²»°Ò»ÒÉÜ±Ø¡Ê²»°Ò»ÒÉÜÂ¼¡Ë¤ÇÌ¾»º¡È²»°Ò»ÒÉÜ¤½¤Ð¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¾ïÈ×¸®¡×¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÍ»Ö¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡Ö±Ø¤½¤Ð²»°Ò»ÒÉÜ¡×¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅö½é¤Î±Ä¶È´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç½µËö¤òÃæ¿´¤Ë´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¤Î»Ù±ç¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢2021Ç¯¤Î²»°Ò»ÒÉÜ¤ÎÊÄÅ¹¸å¤Ë¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤Î±Ø¤½¤Ð¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶â¤ò½¸¤á¡¢2025Ç¯4·î¤ËÉü³è¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÐËÌËÜÀþ ±ó·Ú±Ø¡Ê±ó·ÚÄ®¡Ë¤Î¡ÖËÌ°ì¤½¤Ð¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢È¾Ç¯¸å¤Î12·î22Æü¤ËÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²»°Ò»ÒÉÜ¡¢±ó·Ú¤ò½ü¤¯¡¢¾ïÀß¤Î±Ø¤½¤ÐÅ¹¤ÇºÇ¤âËÌ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤«¡£¤½¤ì¤ÏJR°°Àî±Ø¤Î¡Ö°°Àî±ØÎ©Çä¾¦²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¾ïÀß¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤Î±Ø¤½¤Ð¡×¤ÏÊÌ¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¾»º¤½¤Ð
¡¡°°Àî±Ø¤Ï1F¤Ë²þ»¥¸ý¡¢3F¤Ë4ÌÌ7Àþ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¹â²Í±Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢°°Àî±ØÎ©Çä¾¦²ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï²þ»¥³°¤Î1F¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡¢ËÌ¸ý¡ÊÃæ±û¡Ë¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëËÌ¸ý¡ÊÀ¾Â¦¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢±Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°º¸¤Ë¶Ê¤¬¤ê¡¢±ØÁ°¹¾ì¤òº¸¼ê¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤È¡¢1Ê¬¤Û¤É¤Î±¦¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¡ÖËÚ²ÃÆâ¤½¤Ð¡×¤ÎÖð¤¬Î©¤Á¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æº¸Â¦¤¬±ØÊÛ¤Ê¤É¤ÎÇäÅ¹¡¢±¦Â¦¤¬Î©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÂ¿ºÌ¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Î¤Û¤«¡Ö¼êºî¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆþÅ¹¤·¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤«¤±¤½¤Ð¡×¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÎ©¤Á¿©¤¤¤Ç¡ÈÊ·°Ïµ¤¡É¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤æ¤Ï¿§¤¬Ç»¤¤¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢±öÌ£¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Å¤µ¤È½Ð½Á´¶¤¬Î©¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÈËÚ²ÃÆâ¡É¡¢¤Ä¤Þ¤êÆ»ËÌ¤Î¤½¤Ð¤Î»ºÃÏ¤òëð¤¦ÌÍ¤Ï¡¢½À¤é¤«¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹Ìî¸©¤ä·²ÇÏ¸©¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¡È³ê¤é¤«·Ï¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë±Ø¤½¤Ð¤æ¤¨¡¢À¸ÌÍ¤«¤éè§¤Ç¾å¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢¤ä¤ä½À¤é¤«¤µ¤¬¾¡¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾ïÀß¤ÎÆüËÜºÇËÌ¤Î±Ø¤½¤Ð¡×¤Î¡ÈËÜ¾ì¡É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡¡°°Àî±Ø¤Ç±Ø¤½¤Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢¡ÈËÜ¾ì¤ÎËÚ²ÃÆâ¤½¤Ð¡É¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢°°Àî¤«¤é¤µ¤é¤ËËÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅªÃÏ¤È¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ÏËÚ²ÃÆâ»Ô³¹¤«¤éÌó25km¡¢1995Ç¯¤ËÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¼Ì¾Àþ¤ÎµìÅºµíÆâ¡Ê¤½¤¨¤¦¤·¤Ê¤¤¡Ë±Ø¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ¸Î©Äâ¡×¤Ç¤¹¡£°°Àî»Ô³¹¤«¤é¤ÏÀã¹ß¤ëÆ»¤ò1»þ´Ö20Ê¬¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°°Àî±ØÎ©Çä¾¦²ñ¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖËÚ²ÃÆâ¤½¤Ð¡×¤Î´ÇÈÄ¤ÈÖð¤¬ÌÜ°õ¡£±ØÊÛ¤â°·¤¦¤¬¡¢¸á¸å¤Ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡¤ªÅ¹¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï12»þ¤ò²ó¤Ã¤¿»þ´Ö¡¢ËÚ²ÃÆâ»Ô³¹¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ï¤¹¤ì°ã¤¦¥¯¥ë¥Þ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Å¹ÊÞÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï²¿Âæ¤â¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Î¤¿¤á¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤Î¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ò¤È¶ìÏ«¡£Æ±¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¹ß¤ê¤Æ¤â¤é¤¤Í¶Æ³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÁáÆ»¤Ç¡¢¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ç¤â·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈËÚ²ÃÆâ¤½¤Ð¡É¤ÎÖð¤ò²£ÌÜ¤ËÅ¹Æâ¤Ø¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ñÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¿¼Ì¾Àþ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÊ¤Ë¤Ä¤¡¢Âî¾å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¤ª¿©»ö½è¤é¤·¤¯¡¢¤½¤Ð°Ê³°¤Ë¤âµíÐ§¤äÅ·Ð§¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤¬¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤½¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡È¤½¤Ð¤Î¼Â³÷ËÈ¤ÎÅ·¤×¤é¡É¤È¤¤¤¦ëð¤¤Ê¸¶ç¤¬ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤½¤Ð¤«¤ÞÅ·¤½¤Ð¡×¤ò1.5¿ÍÁ°¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤À¹¤ê¡×¤Ç¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤·¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î¤¢¤È¡¢±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤½¤Ð¤È¤´ÂÐÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£Ð§¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¡¢¤·¤«¤·4¤ÄÊÂ¤Ö¤«¤ÞÅ·¤Ï¤½¤ÎÐ§¤Î¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¡¢°µ´¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤Ä¤æ¤Ï¤³¤Á¤é¤â¤ä¤äÇ»¤¤¤á¡¢¤½¤·¤Æ´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç½Ð½Á´¶¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÌÍ¤ÏÂÀ¤á¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢¤³¤Î´Å¤¤¤ª¤Ä¤æ¤È½À¤é¤«¤¤ÌÍ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢ËÚ²ÃÆâ¤½¤Ð¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½À¤é¤«¤µ¤¬Î©¤Ã¤¿°°Àî±Ø¤Î±Ø¤½¤Ð¤ËÈæ¤Ù¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤Î¤Ê¤«¤Ë¥³¥·¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ª¤Ä¤æ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À1.5¿ÍÁ°¤Î¤Á¤ç¤¤À¹¤ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¾®¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î³÷ËÈÅ·¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤éËþÊ¢¤Ç¶ì¤·¤¤¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢ÁÇÄ¾¤Ë1¿ÍÁ°¡Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¤È180g¡Ë¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µìÅºµíÆâ±Ø¤ÏÇÑ»ß¤«¤é30Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢±Ø¼Ë¤¬Èþ¤·¤¯ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°°Àî¤«¤é¤Ï¤ë¤Ð¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òÁö¤é¤»¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤½¤Ð¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ï¤¤¤¨¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤Î±Ø¤½¤Ð¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ö±Ø¤½¤Ð²»°Ò»ÒÉÜ¡×¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
