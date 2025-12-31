¡ÖÆüÅì¹ÈÃã¡×100¼þÇ¯¤Ø¥Ö¥é¥ó¥É¤ËËá¤¡¡»°°æÇÀÎÓ¡¦Æ£°æÍÎ¼ÒÄ¹¤¬°ÕÍß¡¡ÌöÆ°´¶¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤òÂç»ö¤Ë
¡¡25Ç¯4·î¤«¤é¸½¿¦¤Î»°°æÇÀÎÓ¡¦Æ£°æÍÎ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë¹µ¤¨¤ë¡ÖÆüÅì¹ÈÃã¡×100¼þÇ¯¤ò·Àµ¡¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡11·î13Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ£°æÍÎ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¹ÈÃã¤ò°û¤ó¤Ç²¼¤µ¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ä¤ª¼è°úÀè¤Î³§ÍÍ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¡¢Á´¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ØÆüÅì¹ÈÃã¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡Ê»ñ»º¡Ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¼ÒÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³°Éô¤Î»ëÅÀ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¼Ò°÷¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»Üºö¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ðËÜ¤Ë¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡ÂçÏÈ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡ØÆüÅì¹ÈÃã¡Ù¤Ë¸ÅÉ÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢100¼þÇ¯»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¹Í¤¨¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¡¢25Ç¯½©¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥¯¤È¤±¤À¤¹¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×Î¾¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖROIROM¡Ê¥í¥¤¥í¥à¡Ë¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µ¯ÍÑ¤ÎÇØ·Ê¤ä¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤â¤½¤â¼ãÇ¯ÁØ¤ä½÷À¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¤è¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÈÆ±¤¸´¶À¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Üºö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÃç´Ö¤Î»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Â¾¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¿´¤âÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÒÆâ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÊÑ³×¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¼Ò°÷¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÒÄ¹½¢Ç¤¸å¤Ë¤ÏÁ´µòÅÀ¤ò²ó¤ê¼Ò°÷¡¦Ìò°÷¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ò°÷¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤·ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÁÈ¿¥Ä¹¤ÎÌò³ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¹ÈÃã¤ä¤ªÃã¤Î²ÄÇ½À¤â¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢4·î¤Ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤ë¿·MVV¡ÊMission¡¦Vision¡¦Values¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£MVV¤Îºþ¿·¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¼«¼çÅª¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ìó70¿Í¤Î¼Ò°÷¤ÇµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÌò°÷¤â²Ã¤ï¤êÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖµÄÏÀ¤ËÍ×¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÊªÀ¨¤¯Í°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºþ¿·¤·¤¿MVV¤òÃ±¤Ê¤ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤ò¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×¤È¤Î³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¼ÒÄ¹¤¬¼Ò°÷¤ÈÀÜ¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃç´Ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£ÁÈ¿¥Ä¹¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤òÅö½é¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢¼Â¤ÏÃç´Ö¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¿Í¤È¿Í¤¬»Ù¤¨¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¼Â´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢Ãç´Ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ÑÀª¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀ¸»ºÂ¦¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÀî¾å¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Á¤Ç¤Î¸¶ÎÁ°ÂÄê¶¡µë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤ä³¤³°¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï½µËö¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È½Ð¿ÈÃÏ¤Î¹Åç¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£