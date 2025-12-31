¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¹á¹Á¤Ë¿Ê½Ð¡¡¥á¥È¥í¥×¥é¥¶Å¹¤ò12·î15Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥ ¥á¥È¥í¥×¥é¥¶Å¹¡×¤ò12·î15Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï2023Ç¯¤Ë³¤³°1¹æÅ¹¤ò¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ë³«¶È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ØÅ¸³«¤ò¹¤²¡¢³¤³°¤Ç16Å¹ÊÞ¤ò±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢Å¸³«³ÈÂç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹á¹Á1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¥á¥È¥í¥×¥é¥¶Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥ß¥¹¥¸¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¡×¡Ê100¥°¥é¥à78¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¤Ç¡¢µí¥¿¥ó¡Ê50¥°¥é¥à78¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¤ä¥¿¥³¥é¥¤¥¹¡Ê68¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢³«¶ÈÆü¤«¤é1¤«·î´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ò150¥°¥é¥à¤Î²Á³Ê¤Ç200¥°¥é¥à¤ËÁýÎÌ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï°ªË§±ØÄ¾·ë¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥á¥È¥í¥×¥é¥¶¡×5³¬¡£ÀÊ¿ô¤Ï50ÀÊ¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¡£