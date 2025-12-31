¡Ú»°±ºÂÙÇ¯¤Î¾ðÇ®ÃÏÂÙ¡Û½ÐÎÏ¤Î¹â¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½³¤êÇ¼¤á¡ª2026Ç¯¤Ø¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡º£Ç¯¤â½ª¤ï¤ë¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ë¾·¤«¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢À¤ÅÄÃ«¤Ë¤¢¤ë¥ä¥¹¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½³¤êÇ¼¤á¡£Ç¯»Ï¤Ï·»Äï¤¬°é¤Ã¤¿¾ëÆâFC¤Ç¤Î¹±Îã¤Î½é½³¤ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯ËèÇ¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¡¢¿·¤·¤¤2026Ç¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤¬Á´¤¯µÕ¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¡£¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÆþÂØÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»ÄÎ±¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤Ë·ü¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï¥ê¡¼¥°30»î¹ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ê¡¢£±»î¹ç¤ÇÁ´¤Æ¤¬Ä¢¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ë²Ì¤¬ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ø¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¤ËÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ç¤â£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È1»î¹ç¤Ç¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¸å¤ËÊó¤ï¤ì¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ1»î¹ç¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¥¯¥é¥ÖÎÏ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ä¡¢¹ß³Ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤â¡¢Íèµ¨¤Ï¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¾ï¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤òµá¤á¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¯¤¤å«¤ò¹½ÃÛ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÍ¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤ËÀ¨¤¤ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë½ÐÎÏ¤Î¹â¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´îÅÜ°¥³Ú¤òÎÈ¤ËÉ¬»à¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£ËÍ¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ®½Å¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤¬²æ¡¹¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÊõ¤Ç¤¢¤ë»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÌ´¤Ø¤Î²Í¤±¶¶¡£
¡¡ËÍ¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç¡¦Ê¡²¬Âç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»È¤¤¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤ÈËÍ¤È³ØÀ¸¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¡£°éÀ®¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²¼¡¢³Ú¤·¤¯´À¤ò¤«¤¡¢¶µ¼¼¸å¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¶â´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¡£
¡¡e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥×¥íÁª¼ê¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤ÈÊ¡²¬Âç³ØÁí´ÆÆÄ´¥ÀèÀ¸¤È¤âºÆ²ñ¤Ç¤¡¢»É·ã¤Î¤¢¤ëÎÉ¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Æ±¤¸Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î´ôÉì¤Ç¤â¡¢¸¶°ì¼ù¡¢ÇðÌÚÍÛ²ð¤È£Ê¥ê¡¼¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤³¤Î³èÆ°¤Î¥×¥í¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤£²¿Í¤È¡¢¤µ¤é¤Ë´ôÉì¤Ë´Ø¤ï¤ë½Ð¿È¸½ÌòÁª¼ê¤äFC´ôÉì¤Î°éÀ®¥³¡¼¥Á¤Ë·È¤ï¤ë¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÃæ¤«¤é¾Íè¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤Î¤«¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤ä¤ä¤ëµ¤¤¬À¨¤¯´¶¤¸¼è¤ì¤¿Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢»°½Å¡¢°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¤ÎÅì³¤»°¸©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼È¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÏ¸µÀÅ²¬¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½Ù²Ï²°¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡63¿Í¤Î¸µ£Ê¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤«¤é¸½ÌòÁª¼ê¤Þ¤Ç¤¬Â·¤¤¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤òÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ´ÑÍ÷¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤¬Â¾¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬¾¯Ç¯¤Î¿´¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎËÍ¤ÎÁ°¡¢²£¤ËÊÂ¤ÖÁª¼ê¤Ï¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢ÎëÌÚ·¼ÂÀ¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¶½Ûñ¿µ»°¡£¸å¤í¤Ï±¦¤«¤é²ÃÃÏÎ¼¡¢ÄÚ°æ·Ä²ð¡¢Ê¡À¾¿ò»Ë¡¢»°ÅÔ¼ç¥¢¥ì¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡£GK¤Ï¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤ÎÆîÍºÂÀ¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤ÏÇ¯Ëº¤ì¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¤ò¥ä¥¹¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çº£Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹Ô»ö¤ÏÁ´¤Æ½ªÎ»¡£¿Æó¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥Ê¡Ê°ðËÜ½á°ì¡Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸¶°ì¼ù¡¢ÇðÌÚÍÛ²ð¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÈÆÀÅÀÈÄ·¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£FC¥È¥Ã¥«¡¼¥Î¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢ÅìµþÅÔ1Éô¥ê¡¼¥°Åìµþ2020FC¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢½÷»Ò¤â»Ò¶¡¤â¸½ÌòÁª¼ê¤â¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÊ¡À¾¿ò»Ë¤µ¤ó¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æº£Ç¯¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡¢ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤¤¡¢¤¢¤È¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òÂÔ¤Á¡¢Ç¯±Û¤·¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¡¢¥«¥º¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¹ÈÇò¤ò¸«¤Æ¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¡¢¤ª»¨¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤â¡Ø¾ðÇ®ÃÏÂÙ¡Ù¤ò°¦ÆÉ¤·¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤â°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2026Ç¯¸µÃ¶¡¢¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î31Æü¢ª2026Ç¯¸µÃ¶
»°±ºÂÙÇ¯
¡Ú»°±ºÂÙÇ¯¤Î¾ðÇ®ÃÏÂÙ¡Û¿É¤¤·ë²Ì¤ÏÀ®Ä¹Á°¤ÎÂç¤¤Ê»îÎý¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯
¡¡ÎãÇ¯¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ë¾·¤«¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢À¤ÅÄÃ«¤Ë¤¢¤ë¥ä¥¹¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½³¤êÇ¼¤á¡£Ç¯»Ï¤Ï·»Äï¤¬°é¤Ã¤¿¾ëÆâFC¤Ç¤Î¹±Îã¤Î½é½³¤ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯ËèÇ¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¡¢¿·¤·¤¤2026Ç¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤¬Á´¤¯µÕ¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¡£¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¤ËÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ç¤â£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È1»î¹ç¤Ç¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¸å¤ËÊó¤ï¤ì¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ1»î¹ç¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¥¯¥é¥ÖÎÏ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ä¡¢¹ß³Ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤â¡¢Íèµ¨¤Ï¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¾ï¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤òµá¤á¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¯¤¤å«¤ò¹½ÃÛ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÍ¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤ËÀ¨¤¤ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë½ÐÎÏ¤Î¹â¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´îÅÜ°¥³Ú¤òÎÈ¤ËÉ¬»à¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£ËÍ¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ®½Å¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤¬²æ¡¹¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÊõ¤Ç¤¢¤ë»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÌ´¤Ø¤Î²Í¤±¶¶¡£
¡¡ËÍ¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç¡¦Ê¡²¬Âç³Ø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»È¤¤¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤ÈËÍ¤È³ØÀ¸¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¡£°éÀ®¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²¼¡¢³Ú¤·¤¯´À¤ò¤«¤¡¢¶µ¼¼¸å¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¶â´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¡£
¡¡e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥×¥íÁª¼ê¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤ÈÊ¡²¬Âç³ØÁí´ÆÆÄ´¥ÀèÀ¸¤È¤âºÆ²ñ¤Ç¤¡¢»É·ã¤Î¤¢¤ëÎÉ¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Æ±¤¸Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î´ôÉì¤Ç¤â¡¢¸¶°ì¼ù¡¢ÇðÌÚÍÛ²ð¤È£Ê¥ê¡¼¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤³¤Î³èÆ°¤Î¥×¥í¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤£²¿Í¤È¡¢¤µ¤é¤Ë´ôÉì¤Ë´Ø¤ï¤ë½Ð¿È¸½ÌòÁª¼ê¤äFC´ôÉì¤Î°éÀ®¥³¡¼¥Á¤Ë·È¤ï¤ë¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÃæ¤«¤é¾Íè¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤Î¤«¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤ä¤ä¤ëµ¤¤¬À¨¤¯´¶¤¸¼è¤ì¤¿Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢»°½Å¡¢°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¤ÎÅì³¤»°¸©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼È¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÏ¸µÀÅ²¬¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½Ù²Ï²°¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡63¿Í¤Î¸µ£Ê¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤«¤é¸½ÌòÁª¼ê¤Þ¤Ç¤¬Â·¤¤¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤òÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ´ÑÍ÷¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤¬Â¾¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬¾¯Ç¯¤Î¿´¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎËÍ¤ÎÁ°¡¢²£¤ËÊÂ¤ÖÁª¼ê¤Ï¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢ÎëÌÚ·¼ÂÀ¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¶½Ûñ¿µ»°¡£¸å¤í¤Ï±¦¤«¤é²ÃÃÏÎ¼¡¢ÄÚ°æ·Ä²ð¡¢Ê¡À¾¿ò»Ë¡¢»°ÅÔ¼ç¥¢¥ì¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡£GK¤Ï¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤ÎÆîÍºÂÀ¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤ÏÇ¯Ëº¤ì¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¤ò¥ä¥¹¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çº£Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹Ô»ö¤ÏÁ´¤Æ½ªÎ»¡£¿Æó¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥Ê¡Ê°ðËÜ½á°ì¡Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸¶°ì¼ù¡¢ÇðÌÚÍÛ²ð¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÈÆÀÅÀÈÄ·¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£FC¥È¥Ã¥«¡¼¥Î¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢ÅìµþÅÔ1Éô¥ê¡¼¥°Åìµþ2020FC¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢½÷»Ò¤â»Ò¶¡¤â¸½ÌòÁª¼ê¤â¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÊ¡À¾¿ò»Ë¤µ¤ó¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æº£Ç¯¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡¢ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤¤¡¢¤¢¤È¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òÂÔ¤Á¡¢Ç¯±Û¤·¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¡¢¥«¥º¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¹ÈÇò¤ò¸«¤Æ¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¡¢¤ª»¨¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤â¡Ø¾ðÇ®ÃÏÂÙ¡Ù¤ò°¦ÆÉ¤·¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤â°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2026Ç¯¸µÃ¶¡¢¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î31Æü¢ª2026Ç¯¸µÃ¶
»°±ºÂÙÇ¯
¡Ú»°±ºÂÙÇ¯¤Î¾ðÇ®ÃÏÂÙ¡Û¿É¤¤·ë²Ì¤ÏÀ®Ä¹Á°¤ÎÂç¤¤Ê»îÎý¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯