¡¡2026Ç¯WÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤ÇÆüËÜ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð»×¤ï¤º¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¡£²¤½£Í½Áª¤Ç£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£¸ÆÀÅÀ¡¦£´¥¢¥·¥¹¥È¡£¤â¤Á¤í¤ó²¤½£Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×G¤ÎÆÀÅÀ²¦¤À¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥Ñ¥¤¡£24Ç¯£¹·î¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¿Í¤ÎÉã¤È¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä31ºÐ¤ÎCF¡£¿ÈÄ¹178cm¤È·è¤·¤ÆÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢´è¶¯¡£±¦Íø¤¤Ê¤¬¤éº¸Â¤â»È¤¨¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤â»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¡¡¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¼ç¤Ë£²¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÁ´¹ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´38»î¹çÃæ23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£¶ÆÀÅÀ¡¦£³¥¢¥·¥¹¥È¡£¥³¥Ñ¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÁ´¹ñ¥ê¡¼¥°¤Ç·ç¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É¨¡¢ÂÀ¤â¤â¡¢Â¼ó¤Ê¤É¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê£´ÅÙ¤âÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£·æ½Ð¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á²á¤®¤ëÊÊ¤â¤¢¤ê¡¢DF¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô»ú¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢É¾²Á¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£¤·¤«¤·¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÅÁÅý¤Î£´-£³-£³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥³¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Î¥Æ¥£¥¸¥ã¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤ä¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤é¤«¤é¼Á¤Î¹â¤¤¥Ñ¥¹¶¡µë¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤ò³Î¼Â¤Ë·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÆÈÎÏ¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¤Ê¬²°¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ó¤Ã¤Ý¤¤¥×¥ì¡¼¤ËÁö¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦£Ã¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢DF¤¬Â«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö²øÊª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ²×Î©¤¿¤»¤ë°ìÊý¡¢Î¾¥¦¥¤¥ó¥°¤äÃæÈ×¤«¤é·èÄêÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¥Ç¥Ñ¥¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Ã¤·¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¹¶·âÁ´ÂÎ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ê¸¡üÂôÅÄ·¼ÌÀ
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1986Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ø°Ü¤ê½»¤ß¡¢°Ê¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆîÊÆ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀìÌç»ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢°ìÈÌ»æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Þ¥é¥«¥Ê¥ó¤ÎÈá·à¡Ù¡¢¡Ø¾ðÇ®¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£1955Ç¯¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£
